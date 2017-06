Antoine Griezmann enflamme Twitter en postant une photo de son mariage

En couple depuis 2011 et parents d'une petite fille prénommée Mia, Antoine Griezman et Erika Choperena se sont mariés jeudi 15 à Tolède en Espagne. Depuis quelques jours, la rumeur selon laquelle un mariage était prévu entre le footballeur et sa belle s'était ébruitée sur les réseaux sociaux. Mais les deux tourtereaux, soucieux de garder cet événement secret et privé, n'avaient donné accès à aucun photographe de presse.

Quelques jours après, c'est sur le réseau social Twitter que le footballeur de 26 ans a décidé de faire taire la rumeur. Il a en effet publié un cliché rempli d'amour. On peut y voir les deux tourtereaux enlacés le jour de leur mariage. Une jolie image qui a fait le tour des réseaux sociaux et qui a affolé les internautes. La photo a été likée plus de 109.000 fois et retweetée 30.000 fois. Les followers du footballeur ont été nombreux à féliciter les jeunes mariés. On peut y lire les commentaires suivants: "Vous êtes magnifique je vous souhaite tout le bonheur du monde" ou encore "Félicitations à vous deux".

Comme toujours très élégant, Antoine Griezmann porte sur la photo un costume bleu marine. On peut d'ailleurs le voir tenir dans ses bras son épouse Erika, laquelle est vêtue d'une longue robe blanche de mariée avec une traine en dentelle. Un couple très chic.

Pour les plus curieux, le quotidien Espagnol El Mundo informe ses lecteurs que c'est dans le magnifique Palacio de Galiana à Tolède en Espagne que le couple s'est dit "oui". Parmi les invités, les jeunes mariés avaient convié leurs proches et quelques joueurs de l'Athlético Madrid où évolue Antoine Griezmann.