Après le "Air Guitare", le "Air Tattoo" ou l'art de montrer ses tatouages inexistants (photos)

Pour tous ceux qui ont peur de se faire tatouer mais qui rêve d'avoir des allures de "Bad Boys", Air Tattoo est le compte Instagram à suivre. Le principe de ce compte est simple: exposer des tatouages qui n'existent pas avec des poses tendances: points serrés tendus vers l'objectif ou poignets retournés, Air Tatto est le premier compte à oser passer le cap. Un moyen aussi de se moquer gentiment de ceux qui ne cessent d'exposer leurs vrais tatouages.

Comme annoncé dans la description du compte, il est demandé aux internautes de ne pas hésiter à envoyer un message privé avec photo à l'appui pour que le cliché soit publié sur le compte. Air Tattoo Officiel précise que ce compte est "le seul et l'unique".

Ce compte Instagram est à prendre au second degrè. Air Tattoo comptabilise plus de 3.800 abonnés et "repost" tous les jours des clichés de personnes "non-tatouées". Depuis quelques jours, les Instagrameurs prennent beaucoup de plaisir à envoyer leurs photos et leurs vidéos pour montrer leur tatouage imaginaire.

Do you like her "SLUT" script innerlip #airtattoo ???? Une publication partagée par Air.tattoo -official Page (@airtattoos) le 16 Juin 2017 à 13h42 PDT

#Repost ・・・ BFF Tatoo ! #airtattoo #deepinmyskin #love4love #sister Une publication partagée par Air.tattoo -official Page (@airtattoos) le 14 Juin 2017 à 6h24 PDT

Les internautes semblent prendre au sérieux cette nouvelle tendance. Pas de commentaire haineux sous les photos. Au contraire, les curieux peuvent y lire des phrases élogieuses: "Ouais mais si un jour tu veux être banquier, avocat ou autre, tu ne peux pas avoir ça…" ; "Quel travail de dingue !!! Épatée !!!" ; "Je veux le même" ; "Joli taf ! Bravo !" ; "Suicide social !!!" "Si vous cherchez des idées de tatouages, voici un petit florilège des plus jolis" ou encore "T'as dû douiller !".

Sur Instagram, plus de 14.000 publications suivies du hashtag #airtattoo ont été publiées. Une tendance qui semble fait-elle fait beaucoup rire les internautes.