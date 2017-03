Arielle Dombasle: elle raconte son traumatisme suite à la mort de sa mère (VIDEO)

Elle s'est livrée à cœur ouvert. Sur Le Divan de Marc-Olivier Fogiel, mardi 7, Arielle Dombasle s'est confiée sur l'un des moments les plus tragiques de son enfance: la mort de sa mère, empor­tée par un cancer de l’utérus à l'âge de 34 ans. Une maladie qui lui a été cachée pendant de nombreuses années. "Il y avait quelque chose de très profond qui n'allait pas. Mais comme elle jouait de la guitare, elle disait qu'elle pleurait à cause de l'émotion de la musique. Je devinais qu'elle vivait une tragédie mais je ne savais pas très bien laquelle", a-t-elle raconté. Et d'ajouter:"Les parents veulent protéger les enfants et elle-même, je crois, ne voulait pas dire qu'elle était malade car elle voulait continuer à séduire. Elle ne voulait pas être moins désirable aux yeux de mon père, donc elle cachait son mal".

A l'époque, Arielle Dombasle était âgée de 11 ans et n'était pas aux côtés de sa mère lorsqu'elle a succombé à son cancer. "J’étais dans le midi de la France, je dormais chez un voisin. Il y avait un orage terrible et un euca­lyp­tus que la foudre a fendu. Je me suis réveillée au milieu de la nuit, avec la foudre qui tombait sur l’arbre, j’ai senti quelque chose de terrible, j’ai eu peur. En fait, cela correspondait au moment où ma mère était en train de mourir", s'est-elle souvenue.

Malgré le choc de la nouvelle, l'actrice est parvenue à retomber sur ses pieds. Elle s'est alors juré de vivre une vie différente de celle de sa mère, victime des nombreuses infidélités de son père. "A ce moment là je me suis dit ça va être ma mère qui va revivre à travers moi. Je vais être elle et je vais me venger. Je vais me venger de cette toute petite vie malheureuse où elle a été la victime totale. Moi je ne serais pas ça".

Elle s'est alors fait une promesse: "Je ne mour­rai pas à 34 ans et je vivrai la vie que j’ai décidé de vivre, une vie éblouis­sante, une vie d’amour, où je vais être adorée, aimée". S'efforçant de puiser ses forces dans ce tragique évènement, Arielle Dombasle a finalement réussi à se construire un avenir meilleur.

