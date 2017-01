Arthur: "Cyril Hanouna? C'est pas mon meilleur ami" (VIDEO)

"Fuis moi, je te suis. Suis moi, je te fuis". Entre les deux animateurs TV Arthur et Cyril Hanouna, il y avait de l'amitié fut un temps. Aujourd'hui, leurs rapports semblent de plus en plus tendus. L'animateur de Vendredi tout est permis était ce vendredi 13 au matin dans les locaux d'Europe 1 pour faire la promotion de sa nouvelle émission: Diversion, sur TF1 le 3 février prochain. Le journaliste l'a interrogé sur cette petite guéguerre qu'il y a entre lui et Cyril Hanouna, l'animateur star de Touche Pas à Mon Poste sur C8, depuis quelques temps.

"Il suffit d'écouter ce qu'il a pu dire sur moi pour se dire que, voilà, que ce n'est pas mon meilleur ami, mais je m'en fous en fait, c'est pas un problème" a-t-il déclaré d'un ton relativement détaché. Pourtant, Arthur pourrait nourrir du ressentiment envers celui qu'il a mis sur les rails. Car, oui, dans les années 2000, c'est bien Arthur qui a "lancé" Cyril Hanouna sur Fun Radio, grâce à l'émission Planet Arthur. A cela, l'animateur de TF1 répond: "J'ai appris une chose dans ce métier, et pas uniquement avec Cyril, parce-que je n’ai rien de particulier contre ce jeune homme, c'est qu’il ne faut pas attendre une quelconque gratitude. Il faut faire les choses, si on est généreux, on aide les gens, et pas attendre en retour quoi que ce soit".

Avant de passer à un autre sujet, et pour clarifier les choses -ou plutôt pour ne pas envenimer la situation entre lui et Hanouna qu'il connaît depuis 20 ans-, il a tenu à préciser que ce n'était "pas une mise au point". "Je ne rentre plus dans les polémiques, tout ça est un peu toxique. Ce qui m'intéresse, c'est de faire mon travail" a-t-il conclu. Fin de l'histoire ou réponse de Cyril Hanouna dans TPMP ou sur Twitter, prochainement?

(Voir ci-dessous l'extrait d'Arthur sur Europe 1):