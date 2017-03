Audiences: avec Scarlett Johansson, "Lucy" de Luc Besson cartonne sur TF1

TF1 a eu la plus grosse part d'audience de la soirée du dimanche 26, et de loin. La première diffusion sur une chaîne gratuite de Lucy , le film français de Luc Besson avec Scarlett Johansson dans le rôle principal et la présence de Morgan Freeman, a réalisé un carton et rassemblé 7,8 millions de téléspectateurs. Soit 31,4% de part de marché, selon Télé 7 jours. Rien d'étonnant puisqu'à sa sorti en 2014, le film a réalisé 52 millions d'entrées à l'étranger devenant le film français le plus regardé de tous les temps hors de l'hexagone.

Loin derrière, France 2 a réuni une moyenne de 2,9 millions de personnes devant Les Saveurs du palais, soit 11.6% des part d'audience. Le film de Christian Vincent met en scène Jean d'Ormesson et Catherine Frot. L'actrice est également à l'affiche en ce moment au cinéma aux côtés de Catherine Deneuve dans Sage Femme où elle tient le rôle principal.

Troisième plus grosse audience de la soirée, la série britannique Les enquêtes du Morse dont l'inspecteur est incarné par l'acteur Shaun Evans, a séduit 2,7 million de téléspectateurs. France 3 a donc obtenu 10,8% de part d'audience, un chiffre légèrement en baisse à la conclusion de cette quatrième saison.

Sur M6, le magazine Capital a rassemblé 2,5 millions de personnes, soit 10,9% des part d'audience, d'après Le Parisien. Le numéro de dimanche était largement consacré à l'argent public. Un thème, comme toujours, d'actualité.