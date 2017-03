Audiences: "TPMP" joue sur les chiffres et les horaires pour rester devant "Quotidien"

A défaut de conserver sa première place, il est toujours possible de changer les règles. L'émission de Cyril Hanouna Touche pas à mon poste et sa suite, TPMP, c'est que de la télé ont été légèrement décalées lundi 27. Quelques minutes de différence qui peuvent changer bien des choses, notamment face à son principal concurrent: Quotidien de Yann Barthès sur TMC.

Depuis l'arrivée de cette dernière, la guerre des chiffres est déclarée entre les deux sur cette tranche horaire de l'acces prime-time (18H-20H50 environ). Un créneau stratégiquement important pour drainer les téléspectateurs vers les programmes du soir mais aussi générateurs de revenus grâce aux annonceurs.

Or, Quotidien -diffusé de 19H45 à 21H10- commence à dépasser épisodiquement TPMP selon les chiffres de Médiamétrie. Jeudi 23 et vendredi 24, l'émission de Yann Barthès a fait mieux -pour quelques milliers de téléspectateurs- que celle du roi du Paf Cyril Hanouna. C8 a donc décidé de déplacer légèrement les horaires de ses deux émissions. Le passage de témoin entre la première et la deuxième partie de TPMP a donc été décalé de 19H50 à 20H10.

Un changement qui n'a l'air de rien comme ça, mais qui change tout sur le papier. En effet, les audiences fluctuent au cours d'une même émission, les chiffres affichent donc une moyenne. Or, le nombre de téléspectateurs a tendance à augmenter au fur et à mesure de la soirée. Ce décalage permet donc aux deux émission d'augmenter leur moyenne, l'une en se finissant plus tard, l'autre en étant plus concentrée sur la période la plus favorable. Ce qui fait que TPMP peut toujours se vanter d'être le "premier talk-show de France" comme le souligne le blogueur surnommé le "zappeur fou".