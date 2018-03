Aurélien Enthoven, fils de Carla Bruni, répond à ses détracteurs (vidéo)

En évoquant le racisme sur sa chaîne YouTube, il ne s'attendait certainement pas à un tel déversement de haine. Aurélien Enthoven, fils du philosophe Raphaël Enthoven et de la chanteuse Carla Bruni, âgé de 16 ans seulement, a été récemment la cible de violentes insultes racistes et antisémites.

Le jeune homme, qui parle de zoologie et de sujets de société qui lui tiennent à cœur sur sa chaîne Youtube M - Gigantoraptor (qui compte plus de 40.000 abonnés), a décidé de répondre médiatiquement à ses détracteurs en prenant la parole lundi 12 au soir sur le plateau de Quotidien face à Yann Barthès.

"Peu de personnes sur Internet ont essayé de comprendre ce qui est à la base du racisme."@MGigantoraptor a 16 ans et il fait l’objet de violentes attaques antisémites depuis qu'il a posté une vidéo contre le racisme. L'interview intégrale :

https://t.co/qLke1njHs6#Quotidien pic.twitter.com/kh8DaMGtMe — Quotidien (@Qofficiel) 13 mars 2018

Il a expliqué que s'il avait été touché par ces attaques, il était désormais "plutôt serein" contrairement à ses parents qui se font beaucoup de soucis pour lui.

S'il a l'habitude des commentaires acerbes, qui visent la plupart du temps ses parents, il a cependant accusé le coup face à la quarantaine d'insultes qu'il a reçu en une seule soirée, après la publication de sa vidéo. "Je dois admettre que ça mine un peu le moral", a-t-il ainsi déclaré.

Et donc, en réponse, en plus de son assurance manifeste dans les médias, l'adolescent a décidé avec ses parents de porter plainte contre les personnes qui l'ont insulté en commentaires de sa vidéo. "Normalement, on devrait pouvoir retrouver l'adresse IP de ces personnes-là pour qu'elles soient punies pour injures envers mineur et qui plus est avec facteur aggravant à caractère raciste", a-t-il expliqué.

Pour avoir réalisé (en collaboration avec @Penseursauvage) une excellente vidéo sur le "Racisme", le youtubeur @MGigantoraptor (aka Aurélien Enthoven) fait l'objet d'attaques antisémites d'une violence absolue.

Leurs auteurs s'en repentiront. #nerienlaisserpasser pic.twitter.com/fHjKjvwlGj — Raphaël Enthoven (@Enthoven_R) 11 mars 2018

En revanche, Aurélien Enthoven aurait voulu pouvoir faire fermer le site Internet extrêmement raciste démocratie-participative, qui a écrit un article d'une violence inouïe, mais il est "inattaquable" car hébergé aux Etats-Unis (protection de la liberté d'expression via le premier amendement de la Constitution) et qui plus est fondé par un individu réfugié au Japon.