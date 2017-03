Avalanche de Tignes: présent sur les lieux, Rayane Bensetti rassure ses fans sur Twitter

Grosse frayeur pour les skieurs présents à Tignes ce mardi 7. Une avalanche, qui a débuté en dehors du domaine, a traversé une piste bleue ouverte ("La Carline") et a emporté plusieurs personnes, qui ont été sonnées par la coulée de neige. Mais aucune victime n'a été heureusement à déplorer.

Parmi les vacanciers sur place ce mardi, se trouvait le très populaire comédien Rayane Bensetti. Ce dernier profite de quelques jours de repos dans la célèbre station de sports d'hiver, sans sa compagne Denitsa Ikonomova, mais avec plusieurs amis, dont le danseur et chorégraphe Brahim Zaibat (avec qui il a fait la fête lundi soir).

Face à l'important nombre de messages d'inquiétude de la part de ses fans, Rayane Bensetti a été obligé de les rassurer en postant un message sur Twitter. "Merci beaucoup de vos messages d'inquiétude!! Heureusement nous sommes à l'abri". Sans plus de précision.

L'acteur n'a pas expliqué par exemple s'il dévalait déjà les pistes à 9h50 quand l'avalanche s'est déclenchée. Il n'a pas non plus témoigné au sujet du dispositif de secours déployé sur place, ni des horribles conditions météorologiques (froid glacial et chutes de neige) qui sévissent sur Tignes depuis 24 heures. Conditions qui devraient en plus être similaires mercredi 8. A noter aussi que le risque d'avalanche est de 4 sur une échelle de 5 pour toute la journée de ce mardi.

Mais que Rayane Bensetti, et ses fans, se rassurent. Jeudi, le ciel devrait s'éclaircir sur Tignes et les conditions plus propices à une belle journée de sports d'hiver, de quoi bien décompresser avant de rentrer sur Paris.