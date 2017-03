Ayem Nour: son émouvant message au père de son fils pour son anniversaire (VIDEO)

Séquence émotions et messages personnels jeudi 2 dans le Mad Mag, sur NRJ12. La présentatrice Ayem Nour a profité de l'antenne pour souhaiter un bon anniversaire à son compagnon ainsi que lui adresser un vibrant hommage. Et ses chroniqueurs ont également participé à cette délicate attention.

L'ancienne candidate de Secret Story (saison 5) devenue animatrice est en effet en couple avec l'homme d'affaires Vincent Miclet, 52 ans et de 23 ans son aîné. Ensemble, ils ont eu en juin 2016 un fils, Ayvin.

"Nous sommes le 2 mars et c’est un jour très très important pour moi et très particulier puisqu’il s’agit du jour de naissance du papa de mon fils. Je tenais tout particulièrement à rendre ce jour important car il m'a offert la plus belle chose que j'ai aujourd'hui dans ma vie". "Des belles montres?", n'a pu s'empêcher de lancer Benoît Dubois. Mais la vérité était un peu plus émouvante.

"Mon petit garçon. Pourquoi tu me gâches mon moment? (...) Je fais un gros bisou à Vincent et je lui souhaite un joyeux anniversaire", a poursuivi la jeune femme.

Alors que la production a participé à cet hommage en affichant des petits cœurs sur les écrans, le chroniqueur Aymeric Bonnery, proche du couple, y est également allé de sa petite "surprise" en lançant un diaporama de photos du couple parfois accompagné de son enfant.

Ce petit message semble également assurer que Ayem Nour et Vincent Miclet sont toujours ensemble alors que l'homme avait annoncé leur rupture en novembre 2016.

(Voir ci-dessous la vidéo du message d'Ayem Nour à Vincent Miclet):