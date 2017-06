Bad buzz sexiste et grossophobe pour la nouvelle pub Gifi avec Loana et Benjamin Castaldi (vidéo)

C'est un coup de marketing raté pour la marque Gifi: son nouveau spot publicitaire n'a pas rencontré un franc succès auprès des internautes qui l'ont jugé sexiste mais aussi grossophobe. Avec un casting étonnant, Loana et Benjamin Castaldi, la courte vidéo était pourtant taillée pour faire parler d'elle mais c'est un énorme bad buzz qu'elle a récolté.

L'un était présentateur du Loft en 2001, l'autre en est la gagnante et la première star de téléréalité française. Gifi a décidé de réunir ces deux personnages pour la publicité d'un jacuzzi, clin d'oeil à la scène mythique de la piscine entre Loana et Jean-Edouard. Mais l'alchimie n'a pas pris.

Jeu "pourri", "blagues vaseuses", "clichés à la pelle": la publicité diffusée sur les réseaux sociaux a vite pris l'eau. On y voit l'animateur expliquer à Loana qu'il est chargé de réaliser une publicité pour un jacuzzi, à grand renfort de gestes et de flexions de genoux. La vedette de bientôt quarante ans le remercie alors d'avoir pensé à elle, "on a pas changé toi et moi" continue-t-elle. Phrase qui provoque un haussement de sourcil très appuyé (accompagné d'un bruitage de dessin animé) chez Benjamin Castaldi.

Pub GIFI 2017 avec Benjamin Castaldi et Loana par Au-taquet

L'animateur, maintenant chroniqueur dans l'émission TPMP, aide ensuite sa camarade à mettre un pied dans le bassin gonflable. Dès qu'elle touche l'eau, la Loana avec des kilos en trop se transforme en un "stéréotype". Une jeune femme blonde et filiforme tout en décolleté et en regards coquins apparait alors. Dès que la femme sort le pied de l'eau, elle redevient Loana. Transformation qui s'accompagne de la mine déçue de Benjamin Castaldi qui lui demande alors aussitôt de remettre un pied dans l'eau. Ce "running gag" se poursuit jusqu'à ce que Benjamin Castaldi parte précipitamment en criant "chérie! On va chez Gifi!" et laissant Loana seule au bord du jacuzzi.

Les internautes ce sont indignés du sort réservé à Loana dans ce spot, bien que la vedette ait bien sûr accepté de tourner cette publicité. Beaucoup on parlé d'humiliation en précisant qu'elle était la victime de gros problèmes de poids qui la font souffrir depuis des années. "Mais qui a eu l'idée de cette pub? C'est juste insultant! Les complexes féminins ont encore de beaux jours devant eux...", a commenté un utilisateur de Twitter.