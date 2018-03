Balade nocturne en plein Marseille pour une harde de sangliers (vidéo)

Pour célébrer la victoire du Real Madrid de Zinedine Zidane, le plus célèbre des Marseillais, face au PSG en ligue des champions mardi 6 au soir, des sangliers ont semble-t-il décidé de sortir dans la rue pour une petite balade nocturne improvisée, non loin du parc national des Calanques et du quartier de Luminy dans le 9e arrondissement de la cité phocéenne.

Ce sont en effet trois cochons sauvages qui ont été aperçus traversant la route puis marchant à vive allure sur le trottoir. Une scène plutôt insolite que les témoins n'ont pas manqué de capturer avec leurs téléphones portables pour ensuite partager des vidéos sur les réseaux sociaux.

Sur la vidéo ci-dessus, filmée par un automobiliste, on peut ainsi apercevoir trois sangliers d'un bon gabarit traverser la route avant d'emprunter une piste cyclable et de longer un muret.

Si la scène est rare, elle s'est déjà produite par le passé. En novembre dernier, des sangliers (plus jeunes) ont ainsi été aperçus -là aussi en pleine rue dans Marseille- en train d'éventrer des poubelles pour se nourrir.

Les sangliers sont considérés comme des animaux nuisibles dans près de 50% des communes des Bouches-du-Rhône. Mais leur présence dans ce quartier précis, celui de Luminy, n'est pas si étonnante que cela puisque c'est situé à proximité du parc national des Calanques qui abrite une importante population de cochons sauvages de ce type.