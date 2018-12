Ballon d'or: Ada Hegerberg (OL) victime de sexisme à plusieurs reprises (vidéos)

Dans le football, les mentalités doivent encore évoluer. C'est en tout la le constat d'un grand nombre de téléspectateurs après la cérémonie du Ballon d'Or, diffusée en direct lundi 3 au soir.

C'est le Croate Luka Modric vaincu par les bleus lors de la finale de la Coupe du monde qui a remporté le trophée, devant Cristiano Ronaldo, Antoine Griezmann ou encore le jeune Kylian Mbappé.

Et pour la première fois, le football féminin a aussi été récompensé. C'est la Norvégienne Ada Hegerberg, évoluant au poste d'attaquante à l'Olympique de Lyonnais, qui a été récompensée.

Si la sportive de 23 ans a été acclamée, elle a aussi été victime de sexisme. Elle a tout d'abord été invitée à "twerker", le twerk est une danse sensuelle aux mouvements très explicites, par le DJ Martin Solveig qui animait la cérémonie.

La jeune femme a répondu "non" et a finalement danser sur du Frank Sinatra avec le musicien. Mais la petit phrase du français n'a pas du tout plus aux internautes qui ont crié au "sexisme" et dénoncé cette "blague gênante".

THIS IS A DISGRACE!#BallondOrFeminin winner Hegerberg being asked to twerk #BallonDor2018 pic.twitter.com/djPdhhU2I3 — World Sports Wrap (@WorldSportsWrap) 4 décembre 2018

Le DJ a d'ailleurs été obligé de s'excuser sur Twitter. "Je suis étonné par ce que je suis en train de lire sur Internet. Bien sûr, je ne voulais offenser personne", a-t-il regretté dans une vidéo à l'issue de la cérémonie.

"Ça vient de mon mauvais usage de la langue anglaise, et de ma mauvaise compréhension de la culture de la langue anglaise, qui n’est visiblement pas suffisante. Je ne savais pas que cela pouvait être vu comme une offense, surtout quand on regarde la séquence en entier, qu’on a terminée ensemble en dansant sur du Frank Sinatra", a-t-il poursuivi.

Ada Hegerberg a elle expliqué qu'elle n'avait "pas vu la situation comme ça. (…) On a dansé un peu, j’ai eu le Ballon d'Or, et c’est le plus important pour moi. Je n’ai pas trouvé cela sexiste".

Si elle s'est demandé si un hôte de cérémonie aurait demandé de danser de la sorte à un homme, elle a aussi ajouté: "ce sont aussi les hommes qui vont aider le foot féminin. Il faut de l’aide des gens les plus haut placés dans le système, à la Fifa, à l’UEFA… Il y a encore du travail à faire".

Griezmann: "Félicitations à la fille de Lyon" pic.twitter.com/5KqQQSyCnZ — Karl (@alpinistegone) 3 décembre 2018

Et en effet, le travail semble encore long puisqu'alors qu'il était interrogé Antoine Griezmann, un peu déçu de ne pas avoir remporté le trophée, a félicité Luka Modric et… "la fille de Lyon".