Bardot tacle Hanouna, les chroniqueurs de "TPMP" répliquent (VIDEO)

Brigitte Bardot n'a pas sa langue dans sa poche, notamment envers Cyril Hanouna. Interrogée par le Figaro sur les émissions de télévision actuelle, l'ancienne actrice a confié son antipathie pour le présentateur et son émission Touche pas à mon poste. "C'est d'une vulgarité, d'une bassesse! C'est la lie de la télé celui-là", a-t-elle notamment déclaré. Des mots qui ont rapidement fait monter au créneau les chroniqueurs de TPMP.

A commencer par Benjamin Castaldi. "C'est vrai que ça a été une immense star, elle a fait des films absolument sublimes, elle a même fait des chefs d'oeuvre. Mais là dès qu'elle ouvre sa bouche, c'est pour dire des choses qui sont généralement terribles", a-t-il expliqué. Et d'ajouter: "elle est homophobe, elle est raciste, moi j'ai beaucoup de mal à entendre des propos comme ça en 2017, et je trouve ça regrettable qu'on lui demande encore son avis parce que franchement son avis, on s'en fout!".

De son côté, la chroniqueuse Géraldine Maillet a elle aussi regretté les critiques incendiaires de Brigitte Bardot, l'exprimant d'une toute autre manière. "C'est un mythe et elle utilise sa mythologie pour haïr. Il y en a un autre (Jean-Paul Belmondo, NDLR) qui utilise sa mythologie pour aimer. Il a écrit un livre sublime (...) il revient sur toute sa vie, sur la France, ce qu'elle est devenue... Et justement, il n'y a pas d'aigreur. Il n'y a que de la bienveillance, il y a de l'amour", a-t-elle déclaré. Quant à Capucine Anav, elle a évoqué un choc des générations: "elle dit ça car la télé d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec la télé d'avant, elle n'est plus dans l'air du temps".

Mais que Cyril Hanouna se rassure: il n'est pas le seul à s'être fait dézinguer par Brigitte Bardot. "Ardisson devient d’une vulgarité épouvantable. Quant à Ruquier, je trouve que ses invités n’ont plus d’intérêt et que la blonde qui a une tête de mort et l’autre fou furieux (Vanessa Burggraf et Yann Moix, NDLR) sont des procureurs", a-t-elle confié.

(Voir ci-dessous la réaction des chroniqueurs de TPMP):