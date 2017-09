Bella Hadid bat tous les records et pose en cuissardes ultra sexy sur Instagram (photos)

Vêtue d'un body noir très échancré et de longues cuissardes en cuir, Bella Hadid a encore une fois montré pourquoi elle était le mannequin le plus en vogue du moment. La photographie publiée dimanche 3 a été prise à Pékin, en Chine, pour la marque de haute couture Chanel, dont elle est l'égérie. La jolie jeune femme a une nouvelle fois fait fondre ses fans, mais pas seulement.

En effet, sa sœur Gigi et sa mère, l'ancienne mannequin Yolanda Hadid, ont aussi commenté la photo. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les deux femmes soutiennent pleinement Bella: "Woooaahhh ma sœur" commentait Gigi, agrémentant sa publication d'émoticônes en forme de flammes. Leur mère, visiblement très fière, lui faisait savoir à quel point elle l'aimait.

Une publication partagée par Bella Hadid (@bellahadid) le 3 Sept. 2017 à 13h35 PDT

Et les deux parentes ont en effet de quoi être fières: Bella est très certainement le mannequin de l'année. Elle a d'ailleurs battu un record d'apparition dans les magazines Vogue du monde entier en ce mois de septembre 2017.

Pas moins de cinq éditions de la revue, Vogue Chine, Vogue Arabie, Vogue Australie, Vogue Espagne et Vogue Brésil ont sollicité le joli top de 20 ans pour poser en couverture. Jusqu'ici c'est la belle Doutzen Kroes qui détenait le record, établi en septembre 2013: elle était alors en Une de quatre éditions.

Bella Hadid a tenu à remercier ses fans et le magazine via sa story Instagram. Mais cette photo est peut-être aussi un clin d'oeil, si l'on en croit le bouquet de fleurs en guise de légende. Dévoilant son corps de rêve qui lui a permis d'être l'un des mannequins les plus demandés de l'année, le joli top n'oublie effectivement pas ses admirateurs, qui pourront la retrouver au défilé Victoria's Secret à Shanghai en novembre prochain.