Bella Hadid très sexy et à moitié nue continue d'enflammer Instagram (photo)

Si le visage reste impassible, fidèle à son attitude, Bella Hadid a de beaux atouts à faire valoir même quand elle ne sourit pas. La dernière photo publiée par la mannequin américain ce samedi 17 au matin (vendredi 16 au soir à l'heure américaine) avait allègrement dépassé la barre des 500.000 "J'aime" sur Instagram à peine six heures après sa publication.

Sur le cliché, qui est présenté comme un selfie (quoique particulièrement "propre" pour une image réalisée via un mobile), la belle est lascivement assise devant un miroir devant un nécessaire pour le maquillage, le portable à la main. Vêtue d'un ensemble marron clair, un habit couvrant légèrement ses épaules, Bella Hadid profite de l'angle du cliché pour faire admirer son opulente poitrine légèrement retenue par un soutien-gorge du plus bel effet. Qui a dit que la belle ne pouvait être sexy autrement qu'en posant nue?

Une publication partagée par Bella Hadid (@bellahadid) le 16 Juin 2017 à 20h22 PDT

Le cliché est publié quelques jours après que la star ait enflammé la ville de Paris où elle est venue se détendre et fait admirer ses tenues pour le moins osées, et souvent transparentes. Bella Hadid continue de gagner en popularité au point d'ailleurs de subir les assauts incessants des paparazzis qui espèrent obtenir des clichés croustillants de le star en tenue légère. Dernier clash en date, la photo montrant en début de semaine la belle en string et quasiment au saut du lit en compagnie de Jordan Kale, un mannequin australien. Bella s'était fâchée, expliquant qu'il n'y avait rien entre elle et celui qu'elle décrit comme étant "un frère". Elle s'est emporté au passage contre les photographes cherchant constamment à la prendre par surprise.

Mais pour le dernier cliché en date, Bella a maîtrisé le contenu et le tempo, pour le plus grand plaisir de ses fans.