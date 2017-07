Beyoncé et Jay Z: découvrez les prénoms de leurs jumeaux

Après des semaines de suspense, les prénoms des jumeaux de Beyoncé et de Jay Z viennent enfin d'être révélés. Selon le média TMZ, qui a eu accès à des documents juridiques, les deux stars américaines auraient décidé d’appeler leurs enfants Rumi et Sir Carter. D'après les dernières informations divulguées, Rumi serait un hommage à un poète persan du XIIIe siècle et Sir, l'un de ses personnages. Mais pour le moment, le doute semble subsister car les heureux parents n'ont pas encore confirmé la nouvelle.

En parallèle, pour éviter qu'une ou plusieurs personnes ne fassent commerce avec, ils auraient même déposé il y a quelques jours, par le biais de leur société, ces deux prénoms comme une marque. Laquelle serait destinée pour des parfums, des cosmétiques, des chaînes de clés, des hochets, des poussettes, des tasses, des bouteilles d'eau, des cartes ou encore des sacs.

Déjà parents d'une petite Blue Ivy (5 ans) pour laquelle ils avaient déjà fait les mêmes démarches, Beyoncé et Jay Z ont agrandi leur famille en accueillant les jumeaux le 12 juin dernier à Los Angeles. Mais à leur grand désarroi, leurs bouts de chou étaient restés en observation durant plusieurs jours à l’hôpital en raison d'un petit problème de santé. Désormais, tout semble être rentré dans l'ordre et leurs fans n'attendent qu'une seule chose, la première apparition des jumeaux.

Discrets sur leur vie privée, les deux stars ne cessent toutefois de faire parler d'eux et se retrouvent bien souvent au cœur des magazines people. Le rappeur vient par exemple de sortir un nouvel album, 4:44, dans lequel il multiplie les confidences. Il y dévoile l'homosexualité de sa mère Gloria et évoque également son infidélité.