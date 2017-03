Beyoncé exauce le rêve d’une fan très gravement malade (VIDEO)

Il y a quelques jours, les lycéens du Alief Hastings High School à Houston au Texas, ont trouvé le moyen de réaliser le rêve de leur amie et camarade de classe gravement malade: organiser une rencontre entre Ebony Banks et la star internationale Beyoncé.

Pour cela, ils ont décidé mi-mars de créer un hastag #EBOBMEETSBEYONCE (Ebob rencontre Beyoncé en français) sur les réseaux sociaux dans l’espoir que la chanteuse le remarque. Ils avaient également expliqué leur démarche à la chaîne de télévision locale KTRK-TV: "Beyoncé est l'une de ses idoles. Elle l'admire tant que nous essayons de mettre le hashtag sur Twitter et Instagram pour attirer son attention".

Pari réussi avec brio! La star américaine a été énormément touchée par l’histoire de la jeune Ebony Banks. Faute de pouvoir la rencontrer en vrai à cause de son emploi du temps très chargé, Beyoncé a alors prit son téléphone pour réaliser le rêve de la jeune étudiante malade. Les deux femmes ont alors pu discuter au téléphone via Facetime.

Queen B nous prouve encore une fois que c’est une star au grand cœur, toujours prête à donner de sa personne. Sur Twitter, on peut découvrir l’émouvante vidéo, où l’on entend la femme de Jay-Z dire un "Je t’aime" en vidéo à la jeune Ebony Banks.

Suite à cette rencontre virtuelle, le lycée de la jeune fille malade a tweeté un message de remerciement: "Merci à tous ceux qui nous ont aidé à réaliser #EBOBMEETSBEYONCE". Une belle action qui restera gravée dans la mémoire d’Ebony Banks pour longtemps.

(Voir ci-dessous le message de Beyoncé):

Beyoncé facetiming with Ebony, a fan with a rare cancer disease whose last wish was to see Beyoncé. pic.twitter.com/pCkGzF4feZ

— BEYONCÉ LEGION (@Bey_Legion) 22 mars 2017