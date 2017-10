Bordeaux: grâce à Facebook, un SDF trouve un logement et un travail en 48h

Si l'on parle régulièrement des méfaits des réseaux sociaux, cette histoire prouve bien que parfois ces sites sont à l'origine de jolis événements. Le dimanche 8, Pascale Jordan a publié un message sur un groupe Facebook pour venir en aide à un SDF qu'elle avait rencontré dans la rue à Bordeaux et lui trouver un logement. Et son initiative, en plus d'avoir été saluée par de nombreux internautes, a abouti.

"Il est incroyable mais il n'ose pas toquer aux portes. (...) Moi au contraire, j'ai une grande gueule, je veux faire quelque chose pour aider Josef. Mais je ne peux pas le faire toute seule", écrivait-elle dimanche sur Facebook en accompagnant son texte d'une photo du ressortissant tchèque qu'elle avait rencontré trois semaines plus tôt. A la rue depuis cinq ans, il ne réussissait pas à s'en sortir seul.

Après avoir sympathisé, Josef avait expliqué à la femme qu'il cherchait un travail de peintre. Elle lui avait alors proposé de rénover le studio de sa fille, ce qu'il a apparemment fait avec une telle dextérité que Pascale Jordan a décidé de l'aider. Elle a ainsi publié un message sur la page Wanted Bordeaux, pour demander aux internautes de l'aide pour trouver un toit.

En seulement deux jours, son message a été partagé par plus de 8.000 personnes. Le lundi 9, une cagnotte en ligne était même créée pour venir en aide au sans domicile fixe. Ce mercredi, 115 personnes ont donné un total de 2.208 euros pour Josef.

Après de très nombreux messages de soutien et des propositions d'aide, Josef a trouvé son bonheur mardi 10. Christelle, une Bordelaise, lui a offert de dormir dans son atelier pour "un loyer de zéro euros" et un travail: rénover les lieux.

"Nous avons réussi tous ensemble. Voici Josef avec ses clés et Christelle qui lui a fait un bail à zéro euros! Merci Bordeaux! Merci à vous tous! Merci pour ce formidable élan de solidarité! Je ne me suis pas trompée il y a encore des cœurs qui battent vraiment!", a publié mardi Pascale Jordan sur Facebook.