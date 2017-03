Brad Pitt très amaigri après son divorce avec Angelina Jolie (PHOTOS)

Brad Pitt serait au plus mal, c'est ce que révèlent en tout cas les photos de la star publiées dans le Daily Mail jeudi 30. Amaigri et "abattu", l'acteur vivrait très mal son divorce avec Angelina Jolie et surtout la séparation avec ses six enfants. Alors que les médias lui ont prêté des relations amoureuses avec Kate Hudson puis avec Sandra Bullock, la star ne semble pas avoir tourné la page de son union avec la mère de ses enfants.

Alors qu'Angelina Jolie est au Cambodge avec eux pour le tournage de son prochain film First They Kill My Father (Ils ont tué mon père) et cherche à acheter une nouvelle maison à Los Angeles pour y vivre avec ses enfants, Brad Pitt lui, est seul.

Selon le Daily Mail, l'acteur vit reclus dans un studio d'artiste à Los Angeles, affecté par la guerre menée contre son ex-femme pour obtenir la garde de ses enfants. Avec son ami, l'artiste britannique Thomas Houseago, il travaillerait sur un projet de sculpture.

Gaunt Brad Pitt looks a shadow of his former self in shock new pictures https://t.co/etZBVE8ycc pic.twitter.com/W2u37C9kdB — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) 30 mars 2017

Il travaillerait quinze heures par jour du matin au soir en écoutant des musiques tristes. Ses rares apparitions en public font craindre le pire aux fans qui ont quand même pu l'apercevoir sur le tapis rouge des Golden Globes en janvier dernier. Seulement, le producteur du film Moonlight, qui a reçu le prix du meilleur film dramatique, n'aurait pas assisté à la cérémonie: selon certains témoins privilégiés, il serait reparti chez lui après son passage face aux caméras et aurait regardé l'événement de chez lui, à la télévision.