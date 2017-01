Braquage de Kim Kardashian: la star de téléréalité sort du silence et raconte son agression (VIDEO)

Braquée et ligotée dans sa chambre d'hôtel à Paris en octobre dernier, Kim Kardashian est enfin sortie du silence. Dans un clip vidéo qui présente la prochaine saison de l’émission L’incroyable famille Kardashian, la star américaine de téléréalité est revenue sur cette fameuse nuit où elle a été agressée. Sur ces extraits, diffusés par la chaîne E!News, la femme de Kanye West apparaît en larmes tentant d'expliquer à ses proches ce qui s'est passé ce soir-là.

"Ils allaient me tirer dans le dos. Il n'y avait pas moyen de sortir, ça me bouleverse rien que d'y penser", peuvent notamment entendre les internautes qui devront attendre mars 2017 pour regarder l'intégralité du programme. Pour rappel, lors du braquage, les voleurs avaient emporté une bague d'une valeur de quatre millions d'euros et un coffret de bijoux pour un montant de cinq millions, soit le plus important vol de bijoux commis sur un particulier en France depuis plus de 20 ans.

Depuis, aucun suspect n'a été interpellé, mais les agresseurs présumés, au nombre de cinq, ont laissé derrière eux plusieurs indices, dont des traces ADN en cours d'exploitation. Dans leur fuite, ils ont aussi perdu un pendentif serti de diamants appartenant à la jeune femme.

Fraîchement de retour sur les réseaux sociaux, la belle brune ne cesse de faire parler d'elle depuis le début de l'année 2017. Par exemple, elle a récemment confié à ses followers qu'elle souffrait d'une maladie de peau, le psoriasis. Elle a également posté, sur Instagram, de nombreuses photos de famille aux côtés de Kanye West et de leurs enfants, North et Saint. Des clichés accompagnés de la légende: "Famille". En parallèle, la star a également changé son nom d'utilisatrice sur Twitter. De "Kim", elle est passée à "Kim Kardashian West". Preuve que les rumeurs de divorce n'étaient peut être pas fondées.

(Voir ci-dessous l'extrait dans lequel Kim Kardashian évoque l'attaque à Paris):