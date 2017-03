Brigitte Bardot sur le cinéma français: des acteurs "barbus", et des actrices "qui se font violer dans les coins"

Brigitte Bardot n'a pas sa langue dans sa poche, surtout ces dernières semaines. Après s'en être pris aux animateurs du PAF, l'ancienne actrice a dézingué le cinéma français dans un entretien accordé à Valeurs Actuelles, à paraître ce jeudi 16.

"Mais qu’est-ce que c’est que ces acteurs et ces actrices? On n’y voit plus que des scrofuleux, malades, tordus et moches. Les héros aujourd’hui, ce sont des personnages à béquilles ou paralysés sur une chaise roulante ou en coma dépassé", a-t-elle déclaré précisant qu'elle ne regardait jamais les longs-métrages français de notre époque. Et d'ajouter: "Où sont les personnalités qui nous faisaient rêver, les Gabin, les Brasseur et tous les autres? Je pense à Alain Delon. Qui l’a remplacé? Il n’y a plus que des barbus et des actrices aux cheveux gras, qui se font violer dans les coins et qui trouvent des excuses à leurs agresseurs".

Celle que l'on surnomme "BB" a également tenu des propos virulents à l'encontre de la cérémonie des César, un lieu où elle ne voit que "des gentils zombies (qui) remercient papa-maman, leur concierge et leur chauffeur de taxi, tout en lançant l’incontournable appel à la fraternité humaine et à l’antiracisme".

En parallèle, l'icône du cinéma français, rendue célèbre dans Et Dieu créa la femme, s'est exprimée au sujet de la culture française: "Je ne me suis pas battue contre l'Algérie française pour accepter une France algérienne. Je ne touche pas à la culture, à l'identité et aux coutumes des autres. Qu'on ne touche pas aux miennes". Et a également fait part de ses penchants politiques en toute liberté. "Marine Le Pen, je l’aime beaucoup et depuis longtemps; mais aussi François Fillon. Je trouve que c’est un type bien; j’ai été horrifiée par ce lynchage judiciaire et médiatique. Ce type a du courage et j’ai, comme vous le savez, beaucoup de respect pour cette vertu".