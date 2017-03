"TPMP": Valérie Benaïm avoue avoir été "dragouillée" par une icône du cinéma français (VIDEO)

Elle n'a pas eu la chance de bronzer à ses côtés au bord d'une piscine mais elle a tout de même été charmée par sa galanterie. Valérie Benaïm a avoué mardi 28 au soir sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste qu'elle avait échangé quelques correspondances de séduction avec un grand acteur du cinéma français. C'était à l'époque de ses débuts en tant qu'animatrice chez TF1 pour l'un de ses tout premiers primes. La star en question? Alain Delon!

Elle travaillait sur l'émission En direct ce soir avec Guillaume Durand dans les années 90 et un jour, le Samouraï (surnom donné après son rôle dans le film du même nom) a été invité sur le plateau. Une fois les caméras éteintes, il s'est gentiment approché d'elle pour lui donner son numéro de téléphone (fixe). Déjà sous le charme, elle lui a donné le sien en retour. Et pendant plusieurs mois ou années, elle a reçu des messages vocaux du sex-symbol de cette époque.

"Il a eu la gentillesse de me dragouiller. (…) Quand Alain Delon vous laisse un message il ne dit pas +Bonjour C’est Alain Delon+, il dit: +Bonjour. C’est moi+. Et on comprend que c’est Alain Delon parce que c’est une star. Il n’a pas besoin de se présenter" a expliqué Valérie Benaïm à un Cyril Hanouna interloqué.

Mais elle a également assuré qu'il n'avait jamais été lourd ou envahissant. "Il a été très charmeur, très charmant. Il était extrêmement élégant" a-t-elle ajouté, assurant qu'ils n'avaient jamais eu de relation charnelle mais que "c'était juste très agréable d'être courtisée par un homme comme lui".

