Beau et sexy: découvrez Tximista, le fils de Bixente Lizarazu

Il n'est pas footballeur comme papa, mais a pourtant tout pris de lui. De son regard perçant, à la prestance physique, et meme sa barbe. Tximista, fils de l'ancien footballeur et champion du monde 98 Bixente Lizarazu, est aussi canon que son père, auquel il ressemble comme deux gouttes d'eau, si ce n'est qu'il semble bien plus grand que lui.

Âgé de 21 ans, Tximista -prénom qui signifie "foudre" en basque- est le fruit d'une précédente union de "Liza", avant sa relation avec la chanteuse Elsa, et donc avant l'actrice Claire Keim aussi.

Récemment sorti d'une école de commerce, il a opté pour une carrière d'entrepreneur mais reste proche de sa passion qu'il partage avec son père: le sport. Il a en effet développé sa propre marque de tee-shirts "Over turn", où les imprimés sont très sportifs. Sur son Instagram, où il commence à se construire une belle petite popularité avec 5.000 abonnés, il a d'ailleurs présenté quelques modèles, où l'on aperçoit le grand joueur de tennis Suisse Roger Federer.

De son père, en plus du physique et de sa passion pour le sport, il tient aussi ce grand amour pour les voyages. Il a posté mercredi 22 une photo de lui en train de faire du canoë en Polynésie. Il y a quelques semaines, il se trouvait au Japon et plus précisément à Kyoto. Il est également parti quelques jours à la découverte de Séoul en Corée. Un jolie petit tour du monde qui le ramènera bientôt à son pays basque natal, qu'il aime tant… comme son papa.