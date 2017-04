Bella Hadid super sexy ou trop maigre dans son tout petit bikini?

Au centre de l'attention entre les conséquences de sa rupture avec le chanteur The Weeknd et le battage suscité par ses propos sur sa religion, Bella Hadid avait bien mérité quelques jours de vacances. Et c'est au Mexique, pour l'anniversaire d'une de ses amies, que le top-modèle s'est envolé.

L'occasion de profiter de la chaleur, d'un décor paradisiaque, de la piscine et de sortir un bikini rouge qui a fait sensation. La belle a en effet publié lundi 3 sur son compte Instagram quelques clichés très sexy qui ont fait le buzz auprès des internautes.

Mais les polémiques semblent poursuivre Bella Hadid et c'est cette fois-ci sa maigreur qui est remise en question. En effet, la position langoureuse dans laquelle se trouve la jeune femme de 20 ans laisse clairement voir ses côtes et souligne la finesse de sa taille. Au point que certains de ses followers lui conseillent de "manger un peu" pour "rester en bonne santé". Mais d'autres se rassurent car l'autre photo du mannequin en maillot de bain (supprimée depuis), dans une autre position, la montre certes fine mais moins maigre.

Les précédentes photos en tenue légère publiées par la jeune femme n'avaient d'ailleurs pas suscité une telle inquiétude de ses fans. Elle en avait dévoilé plusieurs de ses vacances en Jamaïque, au point que certains la soupçonnaient de vouloir se rappeler au bon souvenir de son ex-compagnon, le chanteur The Weeknd recasé depuis avec Selena Gomez.

Mais il n'y a pas que pour ses courbes que Bella Hadid a fait parler d'elle ces derniers jours. Dans une interview accordée au numéro à paraître vendredi 7 du magazine Porter, la jeune femme d'origine palestinienne par son père prend fait et cause contre la politique migratoire de Donald Trump et son décret contre les ressortissants de pays musulmans.

"Mon père était un réfugié quand il est venu pour la première fois aux Etats-Unis, alors ce sujet nous concerne beaucoup mon frère Anwar, ma soeur Gigi et moi. Mon père a toujours été très religieux et priait toujours avec nous. Je suis fière d’être musulmane" , a-t-elle déclaré.