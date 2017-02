Shemar Moore, sexy et tout en muscles, invité surprise dans "Les Anges 9"

Rien que l'évocation de son nom provoque chez les femmes une réaction épidermique. Alors imaginez un peu ce que ça vous ferez si vous le voyiez en vrai… Le très sexy acteur américain Shemar Moore, qui incarne Derek Morgan dans Esprits criminels, est venu exposer ses talents d'acteur mais aussi ses abdominaux saillants et ses bras musclés dans Les Anges 9 d'NRJ12. Il a rendu visite aux protégés de Fabrice Sopoglian lundi et a partagé sa joie de les avoir rencontrés sur son compte Instagram (où il a plus de 2,1 millions d'abonnés) avec un petit "Bonjour France" trop mignon.

Sur la photo qu'il a publiée, on peut clairement voir les candidates, notamment Mélanie et Sarah, ravies de pouvoir l'apercevoir de près et même le toucher. Impossible aussi pour la production de l'émission de garder le secret jusqu'à la diffusion de l'épisode des Anges 9 -qui interviendra sans doute dans quelques semaines- où apparaîtra le beau gosse. La Grosse Equipe s'est donc empressée de partager la joyeuse nouvelle sur son compte Twitter, publiant une photo de l'acteur avec des ailes d'anges dans le dos.

La visite de Shemar Moore confirme la tendance de cette saison des Anges qui promet de grosses surprises du côté des invités. Elle intervient une petite semaine après l'apparition de Loana, l'ancienne bimbo du premier Loft Story, qui est venue prodiguer quelques conseils aux starlettes de la téléréalité et particulièrement aux anges anonymes.

La photo partagée par Shemar Moore permet aussi de voir que cette saison il y aura beaucoup de "turn-over" (changements) au niveau des candidats. On aperçoit notamment Vincent des Chtis, qui n'est pas encore présent dans les épisodes actuellement diffusés sur NRJ12, tout comme Carl de The Game of Love, la chanteuse Barbara Lune ou encore son acolyte Alban Bartoli.

(Juste pour le plaisir des yeux, voir ci-dessous une photo de Shemar Moore dans sa piscine)