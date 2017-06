Cindy Crawford: sa fille Kaia crée la polémique sur Instagram en s'affichant dénudée à seulement 15 ans (photos)

"Tu es trop jeune pour ça". Kaia Gerber, jeune mannequin de 15 ans, accessoirement fille de la belle Cindy Crawford, a créé la polémique sur son compte Instagram jeudi 29 en publiant une photo d'elle assez sexy.

Sur le cliché, "liké" plus de 133.000 fois bien que décrié par une majorité de ses 1,3 million d'abonnés, on aperçoit la jeune fille devant son miroir de la salle de bain, peignoir de bain retombant sur ses avant-bras, dévoilant le haut de son corps et la naissance de ses seins.

Une publication partagée par Kaia (@kaiagerber) le 29 Juin 2017 à 7h30 PDT

Les commentaires négatifs portent tous sur l'âge de Kaia, les internautes pensant qu'elle est trop jeune pour être mannequin et encore plus pour s'afficher dénudée sur Instagram. "Kaia, je t'aime de tout mon cœur, tu es magnifique mais tu es trop jeune pour ce genre de photos" a par exemple commenté une fan. "On dirait que ses parents n'en ont rien à faire. Voilà à quoi mène un manque d'éducation. (…) Elle ne ressemble même plus à une adolescente de 15 ans" a ajouté une autre.

D'autres internautes ont tout de même pris la défense de la jeune fille, assurant que la photo était tout à fait innocente, et ne comportait rien de censurable car ses tétons n'apparaissent même pas.

Ce n'est pas la première fois que Kaia Gerber est au cœur d'une polémique. Alors qu'elle a déjà entamé une carrière de mannequin, prenant la suite de sa mère qui a elle quitté la sienne, elle avait à plusieurs reprises, avant cette photo, choqué les internautes en se montrant sur Instagram en maillot de bain sur la plage ou dans une robe très sexy avec un simple bandeau noir pour cacher sa poitrine.

Une publication partagée par Kaia (@kaiagerber) le 7 Avril 2017 à 15h16 PDT