"Les Vacances des Anges": Kim Glow et Amélie Neten en viennent aux mains, la production les met dehors (vidéos)

Qui dit vacances dit aussi repos et farniente. Mais quand il s'agit des Anges de la téléréalité, clashs, cris, scandales et polémiques sont toujours de la partie. Les candidats les plus emblématiques de l'émission sont actuellement en tournage en Grèce pour une version "all star": Les Vacances des Anges. Et dans la nuit de dimanche 4 à ce lundi 5, deux jeunes femmes en sont venues aux mains selon une information du bloggeur people Jeremstar.

Kim Glow, qui a la réputation de pousser ses camarades à bout, aurait insulté le fils d'Amélie Neten, de "batard" et de "fils de pute". La candidate belge a répliqué en lui assenant un coup de poing en plein visage.

Jeremstar a pu joindre par téléphone Amélie Neten qui lui a expliqué les tenants et les aboutissants de toute cette histoire. Dans Les Anges, les participants ont le droit d'avoir leur téléphone avec eux, mais ils doivent le rendre à minuit à leur "nourrice". Et dimanche soir, Kim s'est enfermée dans la salle de bain pour parler à son petit copain Sylvain Potard, refusant alors de se plier au règlement.

"J'ai été gentiment. Je lui ai dit +Kim il est minuit passé, on a tous signé le même contrat. Il faut que tu rendes ton téléphone parce que la nounou est hyper fatiguée+. Puis elle a commencé à parler mal du petit. Je l'ai frappée. Tu peux le dire, je lui ai mis une droite. (…) Elle dépasse les bornes, elle va trop loin. (…) Elle boit, elle est alcoolique cette fille. C'est une grosse folle. Tous les Anges ont raison. C'est vraiment une folle. Tout ce qu'on a pu dire sur Les Marseillais, c'est vrai" a expliqué en pleurs la belle blonde à Jeremstar.

Suite à cela, les deux jeunes femmes ont été sorties de la maison et isolées dans un hôtel. Ce lundi matin, après avoir un temps voulu gardé Amélie sur le tournage, la production a finalement décidé de l'exclure. Tout comme Kim. Qui n'en était visiblement pas à sa première altercation. Elle aurait provoqué plusieurs clashs en quelques jours et s'en serait même pris physiquement à une nounou.

Cet événement sera sans doute la goutte d'eau qui fera déborder le vase du côté de NRJ12, qui pourrait bien se passer des services de Kim Glow, également mise à l'écart lors de la saison 9 des Anges de la téléréalité pour avoir insulté Vincent Queijo.

Les autres candidats vont désormais pouvoir continuer à faire la fête. Sans elle.