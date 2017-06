En voyage à Paris, Emma Watson cache 100 exemplaires de "The Handmaid's Tale" dans la ville (photos)

Emma Watson a une surprise pour ses fans français: elle a caché cent exemplaires du livre The Handmaid's Tale de Margaret Atwood dans Paris. La jeune femme était de passage dans la capitale pour l'avant-première de son dernier film, The Circle, mercredi 21.

Joueuse, elle a annoncé cette partie de chasse aux trésors sur son compte Twitter. Elle participe souvent à ce genre d'événement avec The Book Fairies, une association qui cache des livres dans les villes du monde entier. Récemment, celle qui jouait Hermione Granger dans Harry Potter, a trouvé le livre Persepolis de Marjane Satrapi. Elle avait partagé cette trouvaille sur son compte Instagram.

@bookfairiesworldwide #IWDOurSharedShelf Une publication partagée par Emma Watson (@emmawatson) le 11 Mars 2017 à 13h22 PST

Militante féministe, Emma Watson n'a pas choisi The Handmaid's Tale (La Servante écarlate en Français) par hasard. Ce roman raconte un futur imaginaire dans lequel la très grande majorité de la population est infertile à cause d'un drame bactériologique. Face à une crise de la démographie, un groupe totalitaire prend le contrôle de ce qu'il reste des Etats-Unis et y construit un régime patriarcal où la religion est omniprésente. Les femmes sont déchues de leur statut de citoyennes et interdites de travailler. Elles sont classées en plusieurs catégories: les épouses des hauts fonctionnaires du régime, les Marthas, qui s'occupent des tâches ménagères, les Tantes qui "éduquent" les Servantes, seules femmes encore fertiles et envoyées dans les familles bourgeoises dans le seul but de procréer.

I'm hiding copies of The Handmaid's Tale in Paris! Je cache des copies de La Servante Ecarlate dans tout Paris! #OSSParis @the_bookfairies pic.twitter.com/SvwjYqm1G3 — Emma Watson (@EmmaWatson) 21 juin 2017

L'histoire suit l'une de ces Servantes, autrefois femme moderne, heureuse et dorénavant otage d'un régime qui la répugne. Le roman a d'ailleurs été adapté en série. Celle-ci a été diffusée sur le site américain Hulu en avril dernier, elle sera disponible en version française sur OCS dès mardi 27.