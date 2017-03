EnjoyPhoenix: la youtubeuse a retrouvé l'amour, découvrez Florian son petit ami sexy

EnjoyPhoenix file à nouveau le parfait amour avec un beau jeune homme. La youtubeuse, Marie Lopez de son vrai nom, qui avait annoncé sa séparation d'avec Wartek -célèbre youtubeur gaming- en décembre 2015 juste après sa participation à la saison 6 de Danse avec les Stars sur TF1, a dévoilé samedi 11 l'identité et le joli minois du garçon qui partage aujourd'hui sa vie. Il s'agit d'un certain Florian Allister, alias Rookiz. Le beau gosse fait également des vidéos gaming.

C'est sur Snapchat qu'EnjoyPhoenix a décidé d'éclaircir ce mystère, qu'elle entretenait parfaitement depuis début mars, et la révélation sur son compte Instagram (qui compte plus de 3,7 millions d'abonnés) de sa nouvelle révélation. Elle avait en effet publié le 4 mars une photo romantique, où elle tenait la main de son cher et tendre, avec ce message sans équivoque: "I'll go wherever you will go" ("J'irais où tu iras", en français).

Elle avait pourtant juré il y a quelques semaines que jamais elle ne dévoilerait son nom. Assurant sur Twitter: "Je ne dirai rien de plus à part le fait que ce n’est pas quelqu’un que j’ai déjà montré donc ne faites pas de pronostics". La jeune femme a donc changé d'avis.

Dès que son nom est paru sur les réseaux sociaux, Florian Allister a d'ailleurs reçu une vague de messages négatifs, l'accusant de profiter de la célébrité de Marie Lopez pour gagner des abonnés. Alors, pour prouver son amour et sa sincérité, le beau gosse a décidé de tout simplement supprimer sa chaîne YouTube en écrivant sur Twitter: "Repartons sur de bonnes bases…"