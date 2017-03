Marine Le Pen rit jusqu'aux larmes face à Nicolas Canteloup sur Europe 1 (VIDEO)

Invitée politique de la matinale spéciale présidentielle sur Europe 1 ce lundi 27 au matin, Marine Le Pen a surpris tout le monde. D'abord interrogée sur sa politique et l'actualité dont elle fait l'objet, notamment son déplacement à Moscou pour sa visite au président russe Vladimir Poutine, Marine Le Pen a ensuite assisté à la chronique de Nicolas Canteloup. L'humoriste imitateur en a bien-sûr profité pour taquiner Marine Le Pen, mais il a surtout réussi à beaucoup la faire rire.

Face aux personnalités incarnées par l'humoriste, de nombreux animateurs radios et des hommes politiques comme François Hollande ou Emmanuel Macron, la candidate FN s'est esclaffée à de nombreuses reprises. Mais elle n'a pu retenir ses larmes quand est intervenu le clou du spectacle avec l'imitation de Jean-Jacques Bourdin. Une réaction qu'il n'est pas coutume de voir chez la frontiste.

A travers l'animateur de RMC à la voix grave, Nicolas Canteloup joue le mélodrame en décrivant la fin d'une relation avec la candidate: "Tout, tout, tout est fini entre nous (...) On a décidé de te quitter pour quelqu'un de plus jeune, de plus désirable. Faut se rendre à l'évidence Marine, je n'arrivais pas à te faire péter le plafond de verre. Oui, ton petit plafond de verre. Alors, je sais que tu es troublée, Marine. Il vaut mieux en rester là et vivre d'autres aventures, chacun de notre côté, tu ne crois pas? Dorénavant, sur RMC, on va faire un bout de chemin avec Emmanuel Macron". Un instant comique qui restera dans les annales.

(Voir ci-dessous la chronique de Canteloup sur Europe 1 et le fou rire de Marine Le Pen)

Jean-Marie Le Pen : "Marine préfère Poupou à... par Europe1fr