"Rendez-vous en terre inconnue": Kev Adams partira bientôt à l'aventure avec Frédéric Lopez

Son engouement a pris le pas sur la raison, et le suspense. Kev Adams a révélé mercredi 21 dans une vidéo postée sur son compte Instagram -où il a plus de 4,8 millions d'abonnés- qu'il sera le prochain participant à l'émission Rendez-vous en terre inconnue, où des célébrités partent avec Frédéric Lopez à la rencontre d'un peuple (comme le nom de l'émission l'indique) inconnu.

Il n'a pas su retenir sa joie. Mais cette information est d'ordinaire tenue secrète quasiment jusqu'à la diffusion de l'épisode en question, ou tout du moins jusqu'aux premières opérations de promotion. France 2 et Frédéric Lopez ont donc rapidement (et gentiment) rappelé l'humoriste de 26 ans à l'ordre et celui-ci a retiré la vidéo dans la foulée, mais trop tard. Le mal était fait. Ses fans se sont empressés d'en parler entre eux sur les réseaux sociaux. La majorité ayant hâte de voir le jeune homme sortir de sa zone de confort.

Kev Adams qui va participer à Rendez-vous en Terre Inconnue, hâte de voir ça #TPMP @kevadamsss — T I F F A N Y (@TiffanyRthh) 21 juin 2017

Hâte de voir @kevadamsss dans "Rendez-vous en Terre inconnue" ça va cartonner !#TPMP — Fabien (@HTFabien) 21 juin 2017

Heureusement pour Kev Adams, France 2 ne lui en tiendra pas rigueur et n'annulera pas sa participation à cette émission. De plus, si l'on sait que l'humoriste va arpenter des territoires inconnus avec Frédéric Lopez, le pays dans lequel il se rendra est lui toujours secret.

Depuis ses débuts en 2004, où la célébrité n'était autre que Thierry Lhermitte, Rendez-vous en terre inconnue rencontre à chaque numéro un certain succès. Kev Adams sera la 25e star à partir à l'aventure. La dernière en date étant Cristiana Reali, qui avait rencontré le peuple des Worrorra en Australie, dans la région de Kimberley. Son émission avait réuni plus de 4,1 millions de téléspectateurs devant France 2.