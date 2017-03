Justin Trudeau: après ses fesses, des photos de lui jeune enflamment Twitter (PHOTOS)

Son petit postérieur bien musclé dans son pantalon de costume moulant avait fait des ravages il y a une semaine. C'est cette fois-ci sa bouille de jeune adulte et ses abdominaux joliment dessinés qui ont "cassé Internet" ("break the Internet", c'est-à-dire créer le buzz). Le sexy Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a bien malgré lui déchaîné les passions sur les réseaux sociaux, et surtout Twitter, mardi 28, quand des photos de lui jeune ont mystérieusement fuité.

Que ce soit en vacances cheveux au vent et lunettes de soleil sur les yeux, avec un sourire charmeur de circonstance, ou chemise ouverte laissant apparaître son torse nu, Justin Trudeau a quelque peu émoustillé ses dames, et rendus jaloux ces messieurs.

This young Justin Trudeau looks like he would've been the perfect adversary to Zack Morris and AJ Slater pic.twitter.com/anOv6KD2mk — Viktor T. (@wondermann5) 28 février 2017

Certains commentaires publiés avec ces photos sont carrément osés. Une jeune femme a par exemple déclaré: "Justin Trudeau pourrait me rouler dessus avec un poids-lourd que je dirais quand même merci". Un autre internaute s'est amusé à imaginer le Premier ministre du Canada comme adversaire de poids face à Zack Morris et AJ Slater, héros de la série du début des années 90 Sauvés par le gong.

Justin Trudeau est la nouvelle coqueluche des réseaux sociaux côté homme politique depuis que Barack Obama a pris sa retraite de président des Etats-Unis. Ses fesses et son beau visage font souvent parler.

Dernièrement, une photo d'Ivanka Trump le dévorant des yeux lors d'une réunion politique, après sa rencontre avec Donald Trump, a aussi fait le buzz sur les réseaux sociaux. Un internaute s'est même amusé à faire un montage des clichés similaires d'autres célébrités. On peut notamment apercevoir Kate Middleton lui faire les yeux doux malgré la présence du prince William à ses côtés. Un autre utilisateur de Twitter a aussi fabriqué un petit montage avec des photos d'autres hommes politiques jeunes. Justin Trudeau remporte assurément le trophée du plus sexy.