La réponse cinglante de Nagui, taclé par Brigitte Bardot qui le juge "minable" (VIDEO)

Brigitte Bradot s'est amusée à flinguer le monde du petit écran mi-janvier, dans une interview accordée au Figaro. Cyril Hanouna, Laurent Ruquier, Thierry Ardisson… tous trop vulgaires à son goût. Tout le monde en a pris pour son grade. Et notamment Nagui. L'animateur de N'oubliez pas les paroles, Taratata et Tout le monde veut prendre sa place n'a pas été épargné puisque Brigitte Bardot a jugé "minable" son travail.

L'interview a été publiée mi-janvier par Le Figaro. Les émissions de Nagui étant enregistrées avec quelques semaines de décalage, c'est ce lundi 27 qu'a été diffusée sur France 2 la réponse de l'un des animateurs phares de la chaîne. Après qu'une question sur Brigitte Bardot ait été posée, avec en fond sa chanson La Madrague (avec le célèbre refrain "sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés"), l'animateur a déclaré: "Brigitte Bardot, qui m'a fait l'honneur de me citer dans une interview en disant que j'étais à mépriser, insignifiant…" Avant d'être interrompu par les sifflets du public, ensuite hilare après la suite de la "punchline" de Nagui: "Brigitte Bardot est un monument, donc nous respectons les monuments et nous laisserons les pigeons faire ce qu'ils ont à faire sur les monuments".

Sur les réseaux sociaux, quelques followers de l'animateur ont désapprouvé sa réponse, jugeant qu'il n'avait pas à rentrer dans le jeu de celle qui défend corps et âmes les droits des animaux. D'autres se sont amusés de cette rhétorique qui ne laisse que très peu de doutes à sa signification…

