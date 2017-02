"Lèche-moi les pieds": Cyril Hanouna se fait insulter par une dominatrice dans "Dites-le à Baba" (VIDEO)

Cyril Hanouna a l'habitude de maîtriser son sujet, mais cette fois-ci c'est lui qui a été maîtrisé. Cette semaine, point de Touche Pas à Mon Poste sur C8. C'est une émission de remplacement, enregistrée et non en direct, qui a pris l'antenne. Le premier numéro de Dites-le Baba a été diffusé lundi 20 et en terme d'audiences, c'est plutôt une bonne performance pour un nouveau concept: 1,27 million de téléspectateurs, soit une par de marché de 5,5%.

Les chiffres de l'audimat n'étaient pas ce qui buzzait le plus ce mardi 21 au matin sur les réseaux sociaux. Dans cette nouvelle émission, Cyril Hanouna, secondé par Valérie Benaïm -qui a joué la carte humoristique à fond-, recevait des invités spéciaux, avec des particularités, aptitudes ou phobies étranges. Un gobeur de flanc, un bananophobe et un médium ont notamment raconté leur histoire. Mais la plus marquante est une opératrice du téléphone rose qui se fait appeler "Maîtresse Corinne".

Comme il l'a fait avec les autres invités, Cyril Hanouna a voulu tester les pouvoirs de cette femme, et la séquence qui a suivi est digne d'un bêtisier, ou au moins des questions en 4/3 de Jean-Luc Lemoine dans TPMP. L'animateur de C8 a mimé une conversation téléphonique avec "Maîtresse Corinne", qui se trouvait en face de lui. "J'ai envie que tu sois méchante" a-t-il commencé par lui dire. La professionnelle est alors rentrée dans son jeu. "Tu veux être dominé? Tu aimes les insultes?" a-t-elle renchéri. "Insulte-moi si t'en as le courage" a rétorqué "Baba". Un défi qu'elle a relevé sans attendre, assénant un "petite salope", "à mes pieds! Lèche-moi les pieds !". Tout ça devant un public hilare.

Sur Twitter, les commentaires accompagnés du hashtag de l'émission #DitesLeABaba ont rapidement fusé. Si beaucoup ont retenu cette séquence érotico-porno, plusieurs ont également pris du recul sur l'ensemble de l'émission pour noter la belle complicité entre Cyril Hanouna et Valérie Benaïm.

(Voir ci-dessous Cyril Hanouna se faire "dominer" par "Maîtresse Corinne")