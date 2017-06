Miss Univers: séparée de Matthieu, Iris Mittenaere est un cœur à prendre

Messieurs, préparez-vous, la plus belle femme de l'Univers est libre. La belle Iris Mittenaere, ancienne Miss France et actuelle Miss Univers, a révélé ce mardi 6 à Gala qu'elle s'était séparée de son chéri Matthieu en mars dernier et qu'elle était donc à nouveau un cœur à prendre.

"C'est fini depuis mars dernier. Nous nous étions rencontrés à la fac à Lille, alors que j'entamais ma deuxième année de chirurgie dentaire. Il a été présent à chacune de mes élections, même à Manille, le 30 janvier, lorsque je suis devenue Miss Univers. C'était une belle histoire d'amour… Qui s'est terminée en douceur" a-t-elle expliqué.

Mais que les fans de la jeune femme se rassurent. Iris Mittenaere va bien. Ou plutôt mieux. D'ordinaire assez discrète sur sa vie privée, la belle de 24 ans a tout de même confié ses états d'âme sur la période difficile qu'elle a vécue, juste après la rupture. "J'étais triste, on l'est toujours de se séparer de quelqu'un avec qui on a vécu tant de choses, qu'on connaît par cœur et qui va redevenir un étranger. On se demande si on a pris la bonne décision… Ce n'est qu'aujourd'hui que je vais mieux. Je sens que je peux être heureuse, que j'ai plein de choses à vivre. Maintenant, je suis soulagée" a-t-elle déclaré.

Désormais, elle est toute disposée à trouver le nouvel homme de sa vie, "quelqu'un (qu'elle) puisse aimer pendant des dizaines d'années".

La semaine dernière, les rumeurs allaient bon train sur une possible relation amoureuse avec le chanteur M Pokora, de qui elle s'est montrée assez proche dans les tribunes du court central de Roland Garros. Ces rumeurs ont été relancées de plus belle avec l'officialisation de sa rupture. Mais de son côté, le coach de The Voice, très occupé entre sa tournée et l'approche de la finale de l'émission, n'a fait aucun commentaire sur le sujet.