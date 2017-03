"Saturday Night Live": Scarlett Johansson se paie la tête d'Ivanka Trump (VIDEO)

C'est une petite blague qui ne va sans doute pas plaire au président des Etats-Unis. D'ailleurs, aussi étrange que cela puisse paraître, il n'a pas encore réagi sur Twitter. Dans le Saturday Night Live de samedi 11, sur la chaîne américaine NBC, l'actrice Scarlett Johansson s'est déguisée en Ivanka Trump dans une pub parodique, où elle fait la promotion d'un faux parfum intitulé "Complicit" (complice en français).

"Tous les hommes connaissent son nom. Toutes les femmes connaissent son visage. Quand elle entre dans une pièce, tous les regards se braquent sur elle. Elle est… Ivanka". C'est avec ces quelques mots que commence la séquence, et on peut entendre en arrière plan l'hilarité du public de l'émission. "Et une femme comme elle, mérite un parfum à son nom. Parce qu'elle est belle, puissante, parce qu'elle est complice".

Dans cette scène, Scarlett Johansson déambule déguisée dans une robe de soirée très chic, du genre de tenues qu'Ivanka Trump a l'habitude de porter. Qui est la voix off? L'actrice elle-même, qui énumère des qualificatifs tous plus élogieux les uns que les autres, mais volontairement exagérés pour cadrer avec le caractère humoristique (bien que dénonciateur) de la pub.

Le clou du spectacle reste la fin de cette parodie où la jeune femme se maquille devant un miroir. Mais ce n'est pas son image qui est reflétée, c'est celle d'Alec Baldwin déguisé en… Donald Trump. "Complice, le parfum pour les femmes qui pourraient arrêter tout ça… Mais qui ne le feront pas". Un moyen, semble-t-il, de dénoncer les agissements du président américain et les soi-disant engagements féministes de sa fille.

(Voir ci-dessous la parodie de Scarlett Johansson déguisée en Ivanka Trump)