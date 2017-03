Iris Mittenaere sera-t-elle la nouvelle Marianne? L'idée plait à Dany Boon, la Miss s'en émeut

Elle vit un rêve depuis qu'elle a été élue Miss Univers et ne cesse d'être sollicitée. Iris Mittenaere, Miss France 2016 et reine de beauté universelle depuis la fin du mois de janvier, pourrait bien devenir la prochaine Marianne, symbole de la France et de la liberté. C'est en tout cas ce qu'espèrent des milliers d'internautes qui ont signé la pétition en ligne sur le site change.org (le compteur approche des 7.500 votants). Et parmi eux se trouve un célèbre acteur français: Dany Boon.

Amoureux de sa région natale, le Nord, qu'il a en commun avec la jeune femme, il a avoué avoir signé la pétition mercredi 8 sur sa page Facebook, et a même fait une petite pub pour que tous ses fans fassent de même. "J'ai signé la pétition pour qu'Iris Mittenaere soit la prochaine Marianne!" a-t-il écrit. Ce soutien de poids a ravi Iris Mittenaere qui a réagi à grands renforts de smileys sur son compte Twitter.

Pour René Mercier, celui qui a lancé la pétition, cette candidature non-officielle est légitime. "On a bien eu Brigitte Bardot, Catherine Deneuve ou Laetitia Casta comme Marianne, alors pourquoi pas Iris? Elle est sublime et intelligente. Elle le mériterait" a-t-il confié à La Voix du Nord.

Très occupée depuis son élection de Miss Univers, et son emménagement aux Etats-Unis, Iris Mittenaere -qui était récemment en déplacement à Bali- va bientôt rentrer en France pour quelques jours. Plus que quelques jours avant de voir la jeune femme fouler le sol français avec sa nouvelle couronne. Elle doit arriver le 16 mars. C'est Sylvie Tellier, présidente du Comité Miss France, qui a annoncé la nouvelle sur Twitter au début du mois de mars. "Tellement hâte" a-t-elle écrit. Les Français aussi.