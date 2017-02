"Dites-le à Baba": Claude Alexis s'improvise chroniqueur de Cyril Hanouna et s'attire les moqueries des réseaux sociaux

Cette semaine, Cyril Hanouna a décidé d'innover. Touche Pas à Mon Poste a donc pris une pause, pour laisser place à Dites-le à Baba. Le principe est simple: chaque jour, plusieurs invités viennent sur le plateau pour raconter des éléments de leur vie, que ce soit une anecdote ou une particularité qui les rend unique. Depuis lundi 20, les chroniqueurs habituels de TPMP ne sont donc pas présents, excepté Valérie Benaïm, pilier d'Hanouna dans ce nouveau concept. Autour de la table, on retrouve ainsi de nouvelles têtes comme Guerda de Haan, une "love coach", Philippe Brenot, thérapeute de couple et psychiatre, ainsi que le voyant Claude Alexis. Et c'est ce dernier qui fait particulièrement parler de lui sur les réseaux sociaux.

Cela fait plusieurs années que Claude Alexis apparaît sur le petit écran. Il a commencé par tirer les cartes sur M6, puis est apparu dans les Soirées de l'étrange de Christophe Dechavanne sur TF1 avant de travailler sur la chaîne parisienne IDF1. Depuis quelques temps, Cyril Hanouna fait régulièrement appel à ses services pour des "happenings" (séquences ou sketchs improvisés). Claude Alexis, astrologue partenaire de France-Soir (retrouvez ici l'horoscope du mercredi 22 février), a par exemple récemment prédit l'avenir de Matthieu Delormeau, assurant que ce dernier allait trouver l'amour "après l'été 2017" et qu'il aurait ensuite la "volonté d'adopter un enfant".

Dans Dites-le à Baba, il se veut discret mais en deux émissions, il a déjà fait plusieurs prédictions, dont une où il avait vu juste. Lundi, il a notamment deviné, avant que Cyril Hanouna ne le révèle, le métier de médium d'un invité qu'il ne connaissait pas, ressentant aussi que la personne était capable d'anticiper des accidents ou des événements. Mardi 21, il a assuré à un couple de sportifs, dont la femme était accro au culturisme, qu'ils allaient avoir un enfant, mais que la jeune femme allait rater sa prochaine compétition.

Outre son visage, de plus en plus présent à l'écran, et ses dons de voyance, c'est sa voix un peu nasillarde qui a marqué les téléspectateurs. Et sur Twitter, les internautes n'y sont pas allés de main morte côté critiques, suivant la conduite de Cyril Hanouna, qui se moque souvent de lui sur le plateau de Dites-le à Baba. "Trop relou ce mec, à part sa voix qui fait rire, aucun délire ce gars" a par exemple commenté un fan de l'émission. "Claude Alexis me tue" a renchéri un autre.

Heureusement, comme c'est souvent le cas sur les réseaux sociaux, il y a aussi ceux qui prennent la défense du néo-chroniqueur. "Cyril Hanouna se fout trop de sa gueule. A la fin, c'est lourd les moqueries", "Claude Alexis est exceptionnel", "merci pour ces moments de fous rires". De nouveaux commentaires vont sans doute tomber ce mercredi 22, après le troisième numéro de Dites-le à Baba.