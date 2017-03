Mélanie Ségard: après la météo, la jeune trisomique se voit bien coach dans "The Voice" avec… M Pokora!

Elle a refusé BFMTV. Elle a refusé Touche Pas à Mon Poste. Mais si TF1 et The Voice l'appellent, elle ne refusera certainement pas. Mélanie Ségard, jeune femme de 21 ans atteinte de trisomie 21, qui a pu présenter le bulletin météo du 14 mars dernier sur France 2, réalisant ainsi un de ses plus grands rêves, souhaiterait désormais se glisser dans la peau d'un coach de The Voice et s'asseoir dans le grand fauteuil rouge. La néo-présentatrice a en effet confié dans le Télé Loisirs du lundi 27 espérer cela depuis quelques temps. Et pourquoi pas pour les émissions en direct?

Mais Mélanie ne veut pas faire les choses à moitié. Si elle doit s'improviser coach assistante, ce ne sera pas aux côtés de n'importe qui. La jeune femme, fan de M Pokora depuis toujours, rêverait de faire cela avec le chanteur d'origine alsacienne. "Après la météo, j’aimerais faire The Voice comme coach, aux côtés de M Pokora, mon chanteur préféré" a-t-elle expliqué au magazine.

Ni TF1 ni M Pokora n'ont officiellement, ou publiquement, répondu à cette demande. Mais cela ne fait aucun doute que le nouveau rêve de Mélanie sera accessible s'il reçoit autant de mobilisation sur Facebook que celui qui l'a amené à présenter la météo sur France 2. Elle avait en effet récolté plus de 250.000 "likes" et face à cet engouement des internautes et la motivation de la jeune femme, France Télévisions n'avait pas résisté. Ce que les téléspectateurs avaient applaudi avec joie en étant plus de 5,3 millions devant la météo de France 2 le 14 mars dernier.