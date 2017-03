Nabilla très triste de devoir laisser sa chienne Pita à Paris à cause d'Air France (VIDEO)

D'ordinaire souriante et toujours très heureuse de partager son quotidien avec ses fans sur ses réseaux sociaux, la jolie Nabilla a vécu une terrible mésaventure mercredi 29, alors qu'elle s'apprêtait à quitter Paris, où elle séjournait depuis quelques jours pour affaire, afin de rentrer chez elle à Londres, avec son chéri Thomas et sa petite chienne Pita.

La jeune femme, qui a rencontré un grand succès pour la promotion de son livre Trop vite samedi 25 au Salon du livre, est passée des larmes de joie, au rire et aux larmes en un rien de temps. Mercredi, elle avait en effet publié une vidéo d'elle et de Thomas trop heureux de retrouver la petite Pita après plusieurs semaines de séparation. Ils pensaient enfin pouvoir ramener leur "bébé" à la maison avec eux en Angleterre. Mais arrivés à l'aéroport, c'est la douche froide pour les deux amoureux.

Air France nous dit maintenant qu'on ne peux pas emmener pita je suis en larme — Nabilla Benattia (@Nabilla) 29 mars 2017

Air France, qui avait apparemment dit une première fois à la star de téléréalité que les animaux étaient autorisés à bord, a indiqué que Pita ne pouvait pas embarquer avec eux… "le transport des animaux n'étant pas autorisé par les autorités" britanniques, comme l'a expliqué la compagnie aérienne française dans un tweet réponse directement adressé à Nabilla.

@Nabilla Bonjour, nous comprenons votre tristesse. Malheureusement, nous vous confirmons que le transport des animaux n'est pas autorisé1/2 — Air France FR (@AirFranceFR) 29 mars 2017

@Nabilla par les autorités de votre pays de destination. Nous restons à votre disposition si besoin.2/2 — Air France FR (@AirFranceFR) 29 mars 2017

A cause de ce contre-temps, Thomas et Nabilla ont raté leur vol et ont dû en prendre un plus tardif. Après tous ces chamboulements, la soirée cauchemardesque n'était en fait pas terminée. Arrivée à Londres, la bimbo a en plus découvert qu'Air France avait perdu sa valise… avec les clés de chez elle dedans. Il n'en fallait pas plus pour déchaîner sa colère (et celle de ses fans) sur Twitter.

@AirFranceFR c'est une Honte ma valise est perdue !!!!! Sur un vol de 45 Minutes — Nabilla Benattia (@Nabilla) 29 mars 2017

Vu l'inquiétude dont elle a fait preuve quand elle a appris qu'une valise (vide) avait explosé quelque part, Nabilla n'a semble-t-il toujours pas récupéré la sienne. Pour ce qui est de Pita, tout va bien pour la petite chienne qui a été confiée à une amie du couple, qui va devoir patienter et engager d'autres démarches pour pouvoir la récupérer.

(Voir ci-dessous la vidéo de Nabilla en pleurs après avoir laissé Pita à Paris)