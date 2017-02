Buzz: Sur sa chaîne Youtube, "Caroline Beauté Active" annonce à ses fans qu'elle est enceinte (VIDEO)

La fête de la Saint-Valentin n'était pas seulement la journée de l'amour pour Caroline Bassac. C'était surtout l'occasion pour la youtubeuse beauté d'apprendre une grande nouvelle à ses fans. Mardi 14 février à 10h précises, la créatrice de la chaîne Youtube "Caroline Beauté Active" a annoncé à ses abonnées, plus d'un million, qu'elle est enceinte de son premier enfant.

La star du réseau social à longtemps fait mariner ses followers, leur promettant une grande annonce le jour de la Saint-Valentin. Depuis quelques jours ces derniers exprimaient leur impatience sur Twitter. Une impatience partagée par la jolie blonde, qui n'a cependant pas craqué et n'a dévoilé aucuns détails ni informations avant la date indiquée. La jeune femme a tenu son engagement, et le 14 février, elle a publié une vidéo sur Youtube intitulée "J'ai quelque chose à vous dire..."

Pas besoin de mots. Les images commencent par un diaporama où Caroline Bassa et son petit ami Joan sont amoureux et plein de tendresse l'un envers l'autre. Puis la youtubeuse est filmée de profil, et là, son ventre rond témoigne qu'elle est enceinte. Caroline n'en dévoile pas plus sur cette vidéo mais elle promet à ses fans de leur donner rapidement des nouvelles: "Je vous donne rendez-vous vendredi pour une nouvelle vidéo dans laquelle je répondrai à toutes vos questions" a-t-elle précisé.

Les internautes se sont empressés de répondre par des félicitations: "Je pleure, trop contente pour vous, je n'y crois pas", s'est exprimé l'un d'entre eux. "Félicitations, je suis sûr que ce sera un magnifique bébé aussi beau que sa maman", a dit un autre de ses fans. Ce vendredi 17, la future maman a publié une nouvelle vidéo sur sa chaîne qui donne plus de détails sur sa grossesse.

