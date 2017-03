"TPMP": Cyril Hanouna humilie Capucine Anav, qui a triché pour gagner son prime (VIDEO)

C'est une sombre affaire de fraude à la boite qui s'est déroulée sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste, et que Cyril Hanouna -avec la complicité de Jean-Luc Lemoine- a révélé au grand jour lundi soir sur C8. Ce week-end, l'animateur de l'émission phare de C8 avait "teasé" un "gros doss" en publiant plusieurs tweets mystérieux, qui ont mis en haleine les téléspectateurs. Le dossier en question? La tricherie qu'a mise en place Capucine Anav pour gagner malhonnêtement le droit de présenter un prime en direct (ce qu'elle a fait, et même bien fait, vendredi 10 -689.000 téléspectateurs étaient au rendez-vous).

En effet, le jour du jeu des boites de Noël, où l'un des chroniqueurs pouvait gagner ce fameux prime, la jeune femme a reçu un SMS qui lui disait quelle boite prendre pour sortir gagnante de cette petite compétition. "Elle a fait son prime alors que c'est Isabelle qui devait l'avoir… Je rigole mais je suis hyper +vener+. On a fait une reconstitution, j'ai appelé mon ami Jean-Luc Lemoine, pour que vous voyiez ce qu'il s'est passé minute après minute. Capucine avait choisi la boite numéro 2. Après l'avoir choisie, elle a reçu un mystérieux SMS" et a donc échangé avec Isabelle Morini Bosc, a expliqué Cyril Hanouna.

Tous ses camarades chroniqueurs sont tombés des nues. Particulièrement Matthieu Delormeau, qui l'avait mauvaise d'avoir perdu face à elle, mais qui malgré tout l'avait chaleureusement félicité pour son succès de vendredi soir. Il a d'ailleurs réagi sur Twitter en se montrant (faussement?) choqué.

Oh my god !!!!! Elle a triché? Ma petite soeur ? Peux pas y croire #tpmp

Pr ceux qui n'ont tjrs pas compris @CapucineAnav c ma ptite soeur.Je l'aime fort.Elle a fait une bêtise & le regrette. On en fait tous non?

— Matthieu Delormeau (@Mdelormeau) 14 mars 2017