Mission humanitaire: la star des réseaux sociaux, Jérôme Jarre est arrivé en Somalie

Pari réussi pour Jérôme Jarre, le jeune savoyard de 26 ans qui vit aux Etats-Unis. Deux semaines seulement après son appel aux dons sur Twitter, la barre des deux millions de dollars récoltée a été franchie, grâce au hashtag #TurkishAirlinesHelpSomalia.

Le but: affréter vers la Somalie un avion de la compagnie aérienne européenne, Turkish Airlines, avec de la nourriture et de l’eau pour aider les populations somaliennes qui souffrent de la famine.

Sur le site GoFundMe, une cagnotte nommée Love army for Somalia a été lancée mi-mars et a fait le buzz sur Internet. De nombreuses personnalités telles que Ben Stiller ou Omar Sy ont fait des dons mais pas que. Les internautes se sont fortement mobilisés et la compagnie aérienne Turkish Airlines a répondu favorablement.

Un avion cargo pouvant contenir 60 tonnes de nourriture a décollé lundi 27 au soir. Et mardi 28, la distribution de nourriture a commencé.

HERE IS 60 TONES OF FOOD THANKS TO THE POWER OF SOCIAL MEDIA THIS 1ST SHIPMENT WILL BE IN SOMALIA NEXT WEEK! THIS IS JUST THE BEGINNING!!! pic.twitter.com/LRvyklNC73 — JÉRÔME JARRE (@jeromejarre) 23 mars 2017

Sur Twitter, Jérôme Jarre fait vivre en direct à ses followers en toute transparence son périple somalien. A la descente de l’avion, le jeune homme a pu échanger avec une petite fille âgée de 5 ans, nommée Muna. Un moment très émouvant qui a été partagé sur les réseaux sociaux.

La star du réseau Vine a d’ailleurs tenu à faire passer un message pour critiquer le ministère des Affaires étrangères français qui "déconseille fortement tout déplacement sur le territoire somalien à cause d’une situation extrêmement dangereuse". Un message qui n’a pas plu au jeune homme. Ce dernier a proclamé avec beaucoup d’ironie: "Ils ont raison, la Somalie c'est vraiment dangereux, on se fait attaquer de sourires et de câlins toute la journée!!! Help!!!"