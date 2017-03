Angelina Jolie veut s'offrir un manoir de luxe à 23 millions d'euros

Pour la modique somme de 25 millions de dollars (soit environ 23 millions d'euros) Angelina Jolie pourrait devenir l'heureuse propriétaire d'un manoir immense et historique. En effet, après son divorce avec Brad Pitt, la plupart des propriétés du couple ont été vendues comme leur villa de la Nouvelle Orléans (un doute subsiste pour l'avenir du château de Miraval dans le sud de la France), et la mère de famille, qui a la garde des six enfants, est obligée de louer une maison dans le très chic quartier de Hidden Hills, dans le comté de Los Angeles.

Seul problème, le loyer mensuel s'élève à près de 27.000 euros, de l'argent jeté par les fenêtres selon l'actrice qui voudrait donc acheter. Selon le magazine américain Page Six paru jeudi 30, l'actrice aurait jeté son dévolu sur un incroyable manoir situé dans le quartier de Los Feliz, à deux pas d'Hollywood à Los Angeles.

Auparavant, la vieille bâtisse blanche comprenant une cuisine vintage, une bibliothèque, une salle de sport, de nombreux salons intérieurs ou extérieurs et dix salles de bain appartenait à la légende du cinéma américain Cecil B. DeMille, le réalisateur de Cléopâtre ou du film Les dix commandements.

EXCLUSIVE: Angie has her sights on the famed, and very private, Cecil B. DeMille estate https://t.co/XBibGnB4Cf — Page Six (@PageSix) 30 mars 2017

Si le manoir semble être parfait pour accueillir toute la tribu avec sa piscine, son domaine de 8.000 mètres carrés et son panorama unique sur la cité des anges, il y a cependant un hic: il n'y a que six chambres et les jumeaux Knox et Vivienne devront certainement faire chambre commune...

Mais si la star cherche activement un foyer bien à elle rien n'est encore fait. Elle est d'ailleurs actuellement avec ses six enfants au Cambodge pour le tournage de First They Killed My Father (Ils ont tué mon père), le quatrième film qu'elle réalise.