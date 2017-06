Calogero - Indochine: ils dévoilent chacun un nouvel album et les dates de leurs tournées (vidéo)

Calogero repart en tournée. Alors que son nouvel album sortira le 25 août prochain, le chanteur a d'ores et déjà annoncé que sa tournée, Liberté Chérie Tour, débutera le 10 mars 2018 au Zénith d'Amiens. Il se produira notamment le 23 mars au Dôme de Marseille, le 24 à l'Arena de Montpellier, le 30 à Bordeaux et le 5 avril à Limoges. Il passera aussi par Paris les 5 et 6 juin à l'AccorHotels Arena. La billetterie a ouvert ce vendredi 9.

Après la sortie de son dernier album les Feux d'artifice, qui a été vendu à plus de 800.000 exemplaires, en août 2014, Calogero promet un spectacle pop rock et festif. L'interprète d'En apesanteur a d'ailleurs mis l'eau à la bouche de ses fans avec la publication, mercredi 7, de son dernier clip extrait de son nouvel album, Je joue de la musique.

Mais le rockeur anthologique n'est pas le seul à reprendre la scène. Après avoir jouer le suspens avec ses fans durant plusieurs semaines en postant d'étranges allusions comportant le chiffre 13, Indochine reprend du service.

Le groupe a révélé son premier single, La vie est belle, dans l'émission Quotidien de Yann Barthès sur TMC jeudi 8. Le 13e album, intitulé sobrement 13 Tour, sera disponible à la vente le 8 septembre prochain. Quand à la tournée du groupe, elle débutera le 10 février au Millésium à Epernay, et continuera par deux concerts à l'AccorHotels Arena de Paris le 16 et le 17 février. La billetterie ouvrira le 21 juin. Sur le plateau de TMC, Nicolas Sirkis, le chanteur d'Indochine, a évoqué une thématique principal pour son album, "le lien qui peut unir deux êtres de la naissance jusqu'à l'ultime". Une émotion forte pour le chanteur alors que le groupe fête ses 36 ans.