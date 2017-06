Camille Cerf, Miss France 2015, est à nouveau célibataire comme sa copine Iris Mittenaere (vidéo)

Le mois de juin n'est décidément pas une bonne période pour les reines de beauté françaises. Après Iris Mittenaere, Miss univers, qui a annoncé son célibat le mardi 6, c'était au tour de son amie Camille Cerf, Miss France 2015, de confier mardi 27 qu'elle était à nouveau un cœur à prendre.

Lors d'un Facebook Live pour TV Magazine, la jeune femme a expliqué durant l'interview être "malheureusement" à nouveau célibataire. Mais Camille Cerf semble aller un peu mieux et la rupture doit déjà dater de quelques semaines: "Tout va bien, c'est en cours de réparation". Lors de son élection en tant que Miss France, elle avait révélé être amoureuse d'un certain Maxime. Mais en avril 2016, lors du Casa Fashion Show, à Casablanca au Maroc, elle précisait à la presse ne plus être avec lui. "Je suis amoureuse, mais ce n'est plus le même", avait-elle ajouté.

Mais c'est aussi fini avec le mystérieux petit ami et la jolie blonde est à nouveau seule. Celle qui participait à l'émission de M6 Le Meilleur Pâtissier mardi 27, et qui présentera le Super Bêtisier sur NRJ12 à la rentrée, a déjà beaucoup de prétendants. Sur les réseaux sociaux, beaucoup d'internautes ont déjà déclaré leur flamme à la jolie Miss.

Pour le match de ce soir à Lille les lilloises que nous sommes ne pouvaient qu'encourager les Bleus !! Go go go ! #Lille #missfrance #fiersdetrebleus #euro2016 Une publication partagée par Iris Mittenaere |Miss Universe (@irismittenaeremf) le 19 Juin 2016 à 11h04 PDT

Sa copine Iris Mittenaere est elle aussi célibataire depuis quelques mois. Les deux amies avaient fait l'objet d'une rumeur improbable outre-Atlantique en février dernier. Les médias leurs avaient inventé une relation amoureuse: ce qui avait beaucoup fait rire les deux jeunes femmes qui avaient tout de même démenti l'information.