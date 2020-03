Canal+ gratuit : quels films et séries voir avant le 31 mars ?

Les chaînes Canal+ et Canal+ Séries sont gratuites jusqu’au 31 mars inclus. Les meilleurs films et meilleures séries à y voir.

En guise de soutien à toutes les personnes qui se trouvent en confinement forcé, en raison de l’épidémie de Coronavirus, le président de Canal+, Maxime Saada, annonçait le 16 mars dernier, sur Twitter, le passage en clair des programmes Canal+, pour toutes les personnes possédant une box Internet. « Et pour nos abonnés, nous ouvrons l’accès à toutes nos chaînes Cinéma, Séries, Jeunesse et Documentaires », ajoutait alors Maxime Saada.

Suite à une levée de boucliers du monde de l’audiovisuel, Canal+ a finalement bridé sa générosité : depuis samedi 21 mars, les chaînes Canal+Family, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport et Canal+ Décalé sont redevenues payantes. Canal+ et Canal+ Séries restent toutefois visibles et gratuites jusqu’au 31 mars inclus.

Les films gratuits à ne pas manquer sur Canal+

Pour profiter de la gratuité de Canal+, on pourra par exemple s’asseoir devant La lutte des classes, ce mercredi 25 mars, à partir de 22h40. L’histoire : Sofia (Leïla Bekhti) et Paul (Edouard Baer) emménagent dans une petite maison de banlieue. Leurs valeurs républicaines sont sérieusement bousculées lorsque leur fils Corentin demande à quitter Jean Jaurès, l’école primaire du quartier, pour rejoindre l’institution catholique Saint Benoît.Le 27 mars, on retrouvera André Dussollier, Sabine Azéma et Eric Berger dans Tanguy, le retour, d’Étienne Chatiliez, suite des aventures du plus célèbre adulescent de France (21h05). Le 29 mars, disparitions inquiétantes dans un camping de Dordogne dans Les fauves, un thriller de Vincent Mariette, avec Lily-Rose Depp, Laurent Lafitte et Camille Cottin (à 23h05). Le 30 mars, place à Green Book : sur les routes du Sud, à 13h35. Le film, trois fois oscarisé, retrace l’histoire vraie d’une tournée réalisée dans les États du Sud des Etats-Unis, en 1962, par le pianiste noir Don Shirley et son chauffeur et garde du corps blanc Tony Vallelonga. Le 31 mars, Canal+ diffusera à 22h30 la comédie dramatique de Valeria Bruni Tedeschi Les estivants. Au casting : Valeria Bruni-Tedeschi, Pierre Arditi, et Valeria Golino.

L’intégralité du « bureau des légendes » sur 4 jours

Canal+ a également choisi de diffuser en clair les quatre saisons de sa série phare « Le Bureau des Légendes ». Désormais culte, la série, qui compte parmi ses acteurs Mathieu Kassovitz, Léa Drucker, Sara Giraudeau et Jean-Pierre Darroussin, suit les aventures d’agents des services de renseignements français à travers le monde. Les quatre saisons du « bureau des légendes » seront diffusées entre le 28 et le 31 mars, à raison d’une par jour. Chaque jour, la diffusion commencera à 15h sur Canal+ Séries, et s’achèvera à minuit. Pour ceux qui ne pourront pas se mettre devant la télévision dès 15h, la première saison du « bureau des légendes » sera également disponible gratuitement sur la plate-forme MyCanal dès le 28 mars.