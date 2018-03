Canal + rétablit la diffusion des chaînes du groupe TF1

Après avoir coupé le signal des chaînes du groupe TF1 jeudi 1er mars, Canal+ semble avoir fait un grand pas en avant puisque TF1 ou encore TMC sont à nouveau accessibles pour les abonnés.

Canal+ avait rétabli le signal de la première chaîne vendredi 9 pour que ses abonnés puissent suivre le spectacle des Enfoirés, en faveur des Restos du cœur, diffusé ce soir là.

Dans un communiqué publié ce samedi 10, la chaîne câblée a déclaré que ses abonnés pourraient à nouveau profiter des chaînes du groupe TF1. Canal+ "rétablira prochainement la diffusion de l’ensemble des chaînes gratuites du Groupe TF1 sur l’ADSL, la fibre et sur internet".

Déjà, TF1 est disponible depuis vendredi, le signal n'a en effet pas été coupé après la diffusion du concert des Enfoirés.

Canal+ et TF1 se livraient un bras de fer commercial dans le cadre d'une renégociation de leurs accords: le groupe TF1 exigeait une rémunération en échange de la diffusion de ses chaînes gratuites (TF1, TMC, TFX, LCI et TF1 Séries) alors que celles-ci sont disponibles gratuitement via la TNT.

Comme Orange avant lui, Canal+ s'est froidement opposé à cette exigence. Le communiqué n'a cependant pas indiqué si les deux groupes avaient finalement trouvé un accord.

Mais pour Canal+, "les derniers jours" ont "confirmé que la diffusion des chaînes gratuites resterait gratuite, et que seuls les services complémentaires (replay, start over…) pouvaient être payants".

Le CSA s'était mêlé de ce bras de fer en appelant les deux parties à régler rapidement le problème qui empêchait des milliers de Français de pouvoir regarder les chaînes du groupe de Martin Bouygues.