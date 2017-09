Cancer de Johnny Hallyday: Sylvie Vartan rassure les fans

Depuis que Johnny Hallyday a annoncé en mars dernier être atteint d'un cancer, les rumeurs les plus pessimistes ont circulé. Mais dernièrement, ses proches se sont voulus rassurants et après Eddy Mitchell, c'est Sylvie Vartan qui a affiché son optimisme.

L'ex-femme du rockeur, invitée mardi 12 de C à vous sur France 5 a répondu à la question de savoir s'il va bien: "Je pense que oui, il a terminé sa tournée, très bien, et voilà, on ne peut espérer que le meilleur". Sylvie Vartan faisait là référence à la tournée des Vieilles Canailles, durant laquelle Johnny a assuré 17 dates aux côtés de Jacques Dutronc et Eddy Mitchell.

Ce dernier avait d'ailleurs lui aussi eu des déclarations rassurantes vendredi 18 quant à l'état de santé de son ami. Avouant qu'il s'inquiétait pour lui au début de la tournée, il s'était montré admiratif quant à sa résistance:"C'est quand même un battant, c'est un vrai dur. C'est Robocop"."La tournée l’a requinqué.(...) Chaque soir, son courage imposait le respect à tout le monde, que ce soit le public ou l’équipe. (...) Son toubib m’a dit que ça lui avait fait beaucoup de bien", avait-il déclaré.

Déjà fin août, Sylvie Vartan avait par ailleurs déclaré dans Paris Match à propos du cancer de son ex-mari: "Il semblerait que le pire soit derrière (…) Les signes d'amélioration sont très optimistes". Les indications des proches de la star semblent donc avoir de quoi rassurer ses fans.

C'est à la suite d'informations alarmistes que Johnny Hallyday avait décidé de révéler en mars être traité pour un cancer, assurant à l'époque que ses jours n'étaient pas en danger. Il a d'ailleurs annoncé début août qu'il repartirait en tournée, en solo cette fois, dès 2018.