Cancer du sein: Shannen Doherty va mieux et le fait savoir (VIDEO)

Diagnostiquée d'un cancer du sein en 2015, Shannen Doherty avait annoncé le mois dernier la fin de son traitement contre la maladie après de nombreuses séances de chimiothérapie. Depuis, l'actrice semble avoir retrouvé le moral. C'est sur les réseaux sociaux qu'elle s'affiche tout sourire depuis quelques jours, montrant à ses fans sa rage de vivre. Sur son compte Instagram par exemple, la star américaine a publié une vidéo sur laquelle on la voit suivre un cours de danse tandis que sur une autre publication, les internautes peuvent s'apercevoir que ses cheveux ont déjà bien repoussé.

Celle qui n'a pas caché son combat contre le cancer du sein a également fait sa première apparition publique depuis la fin de ses traitements contre la maladie. Récemment, l'ex-star de Charmed était la maîtresse de cérémonie d'un évènement organisé à Los Angeles par Animal Hope & Well­ness. Une fondation qui œuvre contre la cruauté envers les animaux. Sur l'une de ses photos, elle apparaît également aux côtés de son compagnon, Kurt Iswarienko.

Dans un entretien accordé à US Magazine, la comédienne de 45 ans a tenu à rassurer ses fans, livrant au passage un message plein d'espoir. "Je me sens super. Je veux dire, je me sens bien, je suis super posi­tive, je suis heureuse d’en être là où je suis main­te­nant. Le cancer, pour moi, aussi diffi­cile que ça puisse être, a été une béné­dic­tion. Ça a changé qui je suis en tant qu’être humain pour toujours. Cela a changé ma vie d’une manière dont je ne peux même pas parler", a-t-elle déclaré.

Et d'ajouter: "je veux juste insuf­fler toute cette énergie positive que j’ai reçu de ma +famille du cancer+ qui me soutient, et pour tout ceux qui se battent contre le +tueur cancer+. Je me sens si bénie et si chanceuse dans ma vie".

